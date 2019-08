Blackout elettrico a Londra | milioni al buio in Inghilterra e Galles | caos per i trasporti

Argentina - Uruguay e Paraguay al buio : un vasto Blackout elettrico in Sudamerica : Le autorità Sudamerica ne stanno indagando sulla causa di un massiccio blackout che ha colpito decine di milioni di persone in Argentina , Uruguay e Paraguay . Gli esperti sono ancora in gran parte insicuri su ciò che ha causato il collasso del sistema di interconnessione della rete per numerose ore consecutive nella giornata di domenica 16 giugno. Il presidente argentino Mauricio Macri ha promesso un'indagine approfondita su ciò che ha definito ...

Blackout elettrico senza precedenti in Argentina e Uruguay : guasto causato dal maltempo - gli aggiornamenti : Blackout senza precedenti in SudAmerica, proprio nei giorni della sentitissima Coppa America (l’equivalente sudamericano degli Europei di calcio). “Un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica” ha lasciato al buio i due Paesi, ha fatto sapere la compagnia Edesur Argentina , che conta 2,5 milioni di clienti. Sarebbero inoltre state coinvolte aree del Brasile, del Cile e del Paraguay. Secondo Edesur, ...

Enorme Blackout elettrico in SudAmerica - situazione drammatica in Argentina : “è il più grave di sempre” : L’inedito Blackout che interessa oggi tutto il territorio e la popolazione dell’Argentina e non solo, e’ il piu’ importante mai registrato nella storia del Paese per numero di persone coinvolte, superando un precedente di 20 anni fa, che in piena estate duro’ ben undici giorni, colpendo pero’ solo 600.000 persone di Buenos Aires e provincia. Effettivamente, ha dichiarato la portavoce della compagnia Edesur, ...