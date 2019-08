Esplosione davanti all’ospedale | bilancio drammatico | 19 morti e 32 feriti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2019) Diciannove persone sono state uccise e altre 30 ferite in un’fuori dal National Cancer Institute, il più famoso centro oncologico de Il Cairo. Lo riferisce il ministero della Sanità. A causare la deflagrazione, un’automobile che dopo aver percorso una strada contromano e ad alta velocità, si è schiantata contro altre vetture che si trovavanoall’edificio, nel distretto meridionale di al-Manyal, non lontano dalla famosa piazza Tahrir. L’ha anche causato un grande incendio che è stato estinto, secondo i media statali. Il ministero della Sanità ha dichiarato di aver evacuato i pazienti dal centro di oncologia ad altri ospedali del Cairo. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incidente. Secondo l’agenzia Mena, le vittime sarebbero semplici passanti e automobilisti. Il ministero dell’Interno ha ordinato lo ...

