Sciopero casellanti 4 e 5 agosto | ma le autostrade non saranno gratis | i possibili disagi

Autostrade - Sciopero casellanti 4 e 5 agosto : si passa solo con Telepass e carte : La trattativa sul rinnovo con le concessionarie si è interrotta. Nel dettaglio i turni di sciopero dei casellanti saranno "dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5". Un grosso problema in vista del primo esodo del mese di agosto. E le Autostrade non saranno gratis...Continua a leggere

Autostrade : previsto uno Sciopero a singhiozzo il 4 e 5 agosto per turnisti e casellanti : I Sindacati impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori di trafori e Autostrade, non sono riusciti a raggiungere un accordo e hanno proclamato uno sciopero "a singhiozzo" nelle giornate di domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto. Secondo l'autorevole fonte ANSA, lo sciopero è stato confermato, in particolare, per i casellanti non soggetti alla Legge 146. Trattative infruttuose Due giorni di trattative non sono serviti a ...

Autostrade - Sciopero casellanti 4 e 5/8 : 18.55 I sindacati confermano lo sciopero dei casellanti delle Autostrade proclamato per domenica e lunedì prossimo. "Nove mesi di trattative non sono bastati per definire il rinnovo del Contratto nazionale del settore Autostrade e trafori", dicono le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica. E sottolineano: "La nostra risposta è dunque inevitabile, e sarà forte e determinata, esercitata ...

Autostrade - Sciopero dei casellanti il 4 e il 5 agosto : Il prossimo sarà un weekend da incubo per gli automobilisti che si metteranno in viaggio sulle Autostrade italiane. Oltre al traffico intenso previsto a partire da sabato mattina, i sindacati dei casellanti autostradali hanno proclamato uno Sciopero che si protrarrà dalle 10 del mattino di domenica 4 agosto fino alle 2 di notte di lunedì 5 agosto, con una tregua di quattro ore nel pomeriggio.Protesta per il nuovo contratto. La protesta, ...

Autostrade - 4 e 5 agosto Sciopero nazionale dei casellanti. I sindacati : “Trattativa per rinnovo del contratto in fase critica” : È annunciato per il 4 e 5 agosto lo sciopero nazionale dei casellanti indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti. Sono previste 4 ore di astensione dal lavoro “a singhiozzo” da parte del personale delle Autostrade e dei trafori. I sindacati stanno trattando per il rinnovo del loro contratto di lavoro. Nella giornata di domenica 5, in cui sono previsti un traffico da bollino rosso e ...

Casellanti in Sciopero : sarà un esodo da incubo : Diana Alfieri Nei giorni 4 e 5 agosto caos in autostrada. Il ministro: "Decisione irresponsabile" Si profila un esodo da incubo per gli automobilisti italiani che partiranno per le vacanze il prossimo week end. Motivo? Uno sciopero di 4 ore nelle autostrade per i prossimi 4 e 5 agosto. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti «a seguito dello stato di agitazione, ...