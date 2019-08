Pil | per Confindustria segnali positivi ma investimenti nota dolente

In arrivo in Europa il primo farmaco a base di cannabis per trattare l’ePilessia : L'Epidiolex, primo farmaco a base di cannabis approvato per il trattamento dell'epilessia negli Stati Uniti, in particolare per le forme pediatriche resistenti ai farmaci tradizionali, potrebbe arrivare presto anche in Europa, dopo che l'Agenzia europea per il medicinali ha dato il primo parere positivo.Continua a leggere

Nel 2019 Pil sotto zero al Sud : la vera emergenza sono però gli emigranti e il rischio spopolamento : "sono più i meridionali che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all'estero che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali. L'emergenza emigrazione del Sud determina una perdita di popolazione, soprattutto giovanile, e qualificata": lo afferma il rapporto Svimez che avverte contro lo spopolamento del Meridione. Una regione sempre più distante dal Nord del Paese, in termini di ...

Moto2 - ennesimo colpo di scena nella VR46 Riders Academy : Valentino Rossi perde un altro puPillo : Dopo Lorenzo Baldassarri, anche Nicolò Bulega ha deciso di non rinnovare il contratto con la VR46 Riders Academy, annunciandolo con una nota ufficiale La VR46 Riders Academy perde un altro pezzo da novanta e, dopo l’addio di Lorenzo Baldassarri, ecco anche quello di Nicolò Bulega. Il pilota italiano, impegnato quest’anno in Moto2, ha deciso di interrompere il proprio rapporto con il team di Valentino Rossi dopo sei anni, ...

Istat - Pil per il 2019 a "crescita zero" : La variazione congiunturale del Pil nel secondo trimestre del 2019 è pari a zero, ma c'è stato un arrotondamento per difetto, infatti rispetto al primo trimestre il Prodotto interno...

Attesa per il dato sul Pil. Per gli analisti si rischia il "sottozero" : Cade il velo sulla crescita italiana nel secondo trimestre: domani l’Istat pubblicherà i dati ufficiali sul Pil del periodo aprile-giugno. Con il rischio di andare nuovamente sottozero: gli economisti sentiti dall’agenzia Bloomberg prevedono un ritorno alla contrazione economica, con un -0,1% sia per la variazione rispetto al trimestre precedente che per quella su anno.Si tratterebbe - se le previsioni dovessero essere ...

Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 - vicino ad Alessandria : è morto il Pilota - unica persona a bordo : Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento.

A 14 anni Pilato argento mondiale nei 50 rana - bronzo per Paltrinieri : La 14enne Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d'argento nella finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Gwangju

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Da 20° a 2° - una gara incredibile. Ho superato un Pilota dopo l’altro…” : Sebastian Vettel si è reso protagonista di una gara letteralmente strepitosa, il tedesco ha regalato grandissime emozioni nel GP di Germania 2019 dove è stato autore di una rimonta semplicemente spettacolare: dall’ultimo posto sulla griglia di partenza alla seconda posizione al traguardo, uno show di rara bellezza messo in scena dall’alfiere della Ferrari che si è superato di fronte al proprio pubblico e ha dato una risposta ...

“Chiuso per Mondiali” - 28 luglio. Il sapore dolceamaro del podio! Pilato impressiona - Paltrinieri appannato : IL sapore DEL PODIO Nell’ultima giornata arrivano le ultime due medaglie per la spedizione italiana a Gwangju 2019 dal sapore totalmente diverso. La prima ha il gusto dolce e lievemente aspro dell’incoscienza di Benedetta Pilato, l’altra il gusto un po’ amaro per non aver visto tutte le potenzialità di Gregorio Paltrinieri nei “suoi” 1500. GLI ESPERIMENTI DI GREG Partiamo da questi 1500 che non rendono ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e costruttori : stagione deludente per Perez : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gp di Germania 2019, che si svolgerà questa domenica 28 luglio all'Hockenheim ring.

Taranto in festa per Benedetta Pilato campionessa mondiale di nuoto a 14 anni : Benedetta Pilato ha battuto il record italiano con un tempo di 29’98. Questo ieri. Ma oggi ha fatto di più.

Nuoto - Mondiali 2019 : che tu sia Benedetta! Pilato talento cristallino - ora serve costruire un grande 100 rana. Già per Tokyo 2020? : Che sia Benedetta! Cantava Fiorella Mannoia un paio di anni fa a Sanremo e Benedetta Pilato forse non l’avrà vista perchè doveva andare a letto presto, dato che il giorno dopo avrà avuto qualche verifica di seconda media. Diventa difficile spiegare cosa significa vincere un argento mondiale a 14 anni, perchè è la prima volta per tutti in Italia. Magari è qualcosa di più abituale o di meno clamoroso in Cina o anche in Giappone, dove Rikako ...

Disdetta TIM Fisso per decesso : modulo da comPilare - regolamento e contatti per l’invio : Sfortunatamente dopo aver perso una persona cara capita di doversi occupare di alcune faccende burocratiche piuttosto rognose e alle quali non ci si vorrebbe neanche pensare. Un esempio, che sarà l’argomento dedicato a quest’articolo, è la Disdetta del contratto telefonico intestato al cliente defunto: la Disdetta Tim Fisso per decesso. In seguito ad un lutto, purtroppo, tra le tante cose è opportuno se non doveroso che parenti o amici ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 luglio - 4×100 mista donne in finale! Paltrinieri cerca il tris nei 1500 sl! Pilato per la medaglia a 14 anni! 4×100 mista uomini : solito disastro - male Cusinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.32: Incredibile eliminazione della Russia che si addormenta nel finale! In finale vanno Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Svezia, Gbr, Giappone 4.31: L’Australia si aggiudica la seconda batteria in 3’58″19, al secondo posto la Cina con 3’58″63. Azzurre in finale con il terzo tempo!!! 4.30. Australia, Cina, Canada ai 300 4.29: Ai 200 Australia, Cina e Canada, ...