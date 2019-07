La replica del finale di Un Passo dal Cielo 4 su Rai1 il 28 luglio in attesa della quinta

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 28 luglio 2019) Siamo alle battute finali: ladeldi Undal4 apre le porte all'stagione con la resa dei conti tra Francesco e il Maestro. Stasera, domenica 28manderà in onda l'ultimo episodio del quarto ciclofiction di successo, che lascia molte questioni in sospeso.A cominciare da Francesco ed Emma. I rapporti tra i due sono molto tesi, soprattutto perché il ComandanteForestale si è riavvicinato a sua moglie, mentre la giovane etologa al Maestro. La relazione tra Eva e Vincenzo è invece giunta a un bivio per via di Cristina che si è innamorata del Commissario. Ma le cose stanno per cambiare.Si intitola Il volto del demone ildi stagione, ovvero l'episodio 4x18, di cui vi riportiamo la sinossi:Tommaso viene ritrovato sul cadavere di Stephen: tutte le prove sono contro di lui, ma polizia e forestale collaborano per ...

DottRiccardi : RT @Notiziedi_it: Ascolti tv, Mina e Raffaella Carrà signore del sabato sera pareggiano con la replica di Ciao Darwin - OptiMagazine : La replica del finale di #UnPassodalCielo4 su Rai1 il #28luglio in attesa della quinta stagione in autunno… - papaverorosa : RT @mariobianchi18: Dal testo unico dei doveri del giornalista. Art. 9 b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e… -