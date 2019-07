Pallanuoto | Mondiali 2019 Sandro Campagna | “Traguardo importante ma sabato voglio una

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Pass olimpico per Tokyo 2020 in tasca e qualificazione per la finalissima dei. Sono questi i traguardi raggiunti dalla Nazionale italiana dimaschile dopo aver sconfitto per 12-10 l’Ungheria in occasione della semifinale della rassegna iridata in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello ha messo in mostra una prestazione fantastica imponendosi grazie ad una bella rimonta dopo un primo quarto complicato ed ora è chiamato ad una nuova impresa contro la Spagna in finale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal C.T. azzurroai microfoni della Rai. “Partita stupenda, piena di emozioni, di tattica, di tecnica, di forza fisica e mentale. Una partita bella anche da vedere per i telespettatori che hanno goduto per questo grandissimo risultato che è anche una mezza impresa per come siamo partiti, con gli infortuni che ...

Agenzia_Ansa : #Pallanuoto, Mondiali: Italia-Ungheria 12-10. Il Settebello in finale, troverà la Spagna. Staccato anche pass per T… - FINOfficial_ : Il #7BELLO mette il ?? oltre la Grecia e vola in SEMIFINALE a caccia della medaglia e pass olimpico!!… - FINOfficial_ : Un grandissimo #7bello batte i maestri magiari vicecampioni in carica e torna in una finale mondiale!! ??… -