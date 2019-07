Un ristorante subisce il furto del furgone del catering e offre un’ottima ricompensa per

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 22 luglio 2019) La vicenda si è svolta in Georgia, negli Stati Uniti d’America. Undi una catena, la Chick-fil-a ha subito ildelcon il quale faceva il. Dopo un po’ di tempo ilè stato ritrovato ma il ristoratore voleva risalire a tutti i costi al ladro e così ha pubblicato un annuncio su face book con il quale offriva pranzi gratis per un anno a chi avrebbe individuato il ladro. Per questo ha postato sul social il video delle telecamere da cui si vedeva il soggetto che aveva rubato il. Dopo qualche tempo qualcuno è riuscito a risalire all’identità del ladro permettendo la sua cattura e chi ha segnalato l’identità del soggetto ha avuto la suaanche se ilnon ha voluto rivelarne l’identità per proteggerlo in qualità di testimone di un reato. L'articolo Unildeldele ...