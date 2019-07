I morti nel rogo allo studio Kyoto Animation sono saliti a 34

Auto travolta da un treno nel Varesotto - due morti : Una vettura e' stata travolta da un treno merci a Castelveccana (Varese). Morte le due persone che erano a bordo dell'Automobile. Secondo le prime informazioni, l'Auto e' precipitata su via Europa da una strada sovrastante ed e' stata travolta dal convoglio che sopraggiungeva in quel momento. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'eliambulanza e un'Automedica. Sono morte sul colpo le due ...

Immigrazione - calano i morti nel Mediterraneo e gli arrivi in Europa : Pina Francone L'Oim dice che sono diminuiti i decessi nel Mediterraneo e i profughi alla frontiere, che però continuano a sbarcare In questa prima metà del 2019 è diminuito – e di molto – il numero dei migranti morti nelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel ...

Immigrazione - i dati dell'Oim : dimezzati i morti nel Mediterraneo - drasticamente ridotti gli sbarchi : La linea dura di Matteo Salvini sull'Immigrazione, tanto criticata dalla sinistra buonista, ha prodotto una drastica riduzione non soltanto degli sbarchi ma anche del numero di morti. A dirlo è l'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che nel suo documento ufficiale ha diffuso i seg

Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nelle Filippine dopo un incidente stradale : Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nella provincia di Cebu, Filippine, dopo che il pulmino su cui viaggiavano ha avuto un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista, che è tra i feriti, ha perso

Gabrielli : se 7% morti su strade si conferma nel 2019 sarebbe campanello d’allarme : Roma – “Se dovesse consolidarsi il dato di +7 % di morti sulla strada nel 2019, certamente sarebbe un campanello di allarme e un dato su cui lavorare. Al di la’ del nostro impegno si deve coinvolgere chi si mette alla guida. Noi ci saremo sempre”. Cosi’ il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, commentando i dati sulle morti in strada emersi durante la conferenza di presentazione del piano di gestione della ...

Jesolo - folla ai funerali dei quattro ragazzi morti nell'incidente DIRETTA : Questo giovedì 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi...

Uomo dà fuoco nello studio dei manga a Kyoto : almeno venti morti : Strage negli studi dei fumetti manga. almeno venti persone sono morte e una trentina ferite in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto. Un Uomo sui 40 anni è stato arrestato...

Jesolo - lo stadio pieno per l'ultimo saluto ai ragazzi morti nell'incidente : Questo giovedì 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi scomparsi...

Jesolo - lo stadio pieno per l'ultimo saluto ai ragazzi morti nell'incidente : Questo giovedì 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi...

Giappone : almeno 24 morti per l’incendio a Kyoto - nello studio dei manga : almeno 24 le persone hanno perso la vita in Giappone in un un incendio doloso in uno studio di animazione a Kyoto: lo ha riferito una fonte della polizia all’agenzia locale Kyodo. Il rogo è divampato quando una persona, un uomo non identificato di 41 anni, ha lanciato liquido incendiario nei locali della Kyoto Animation, che produce popolarissimi cartoni animati manga. Non sono note né chiare le ragioni del gesto. Al momento del rogo, ...

Appicca incendio in uno studio di animazione : almeno 23 morti nel rogo : almeno 23 persone sono morte e una trentina ferite in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto. Un uomo è stato arrestato perchè sospettato di averlo provocato...

Febbre dengue in Honduras : 54 morti nel 2019 - almeno 23mila contagiati : Stato di emergenza dal 2 luglio in Honduras a causa della Febbre dengue, che ha causato 54 vittime dall’inizio dell’anno: il numero delle persone contagiate supera le 23mila e gli ospedali pubblici sono al collasso, secondo quanto riportato da France Presse. Il ministero della Sanità ha registrato “54 decessi” e un totale di “23.304 casi, 16.509 dei quali sono gravi“, ha dichiarato una portavoce. “Su 32 ...

AIDS - numeri drammatici : nel 2018 770mila morti e 1 - 7 milioni di nuove diagnosi : Nel nuovo rapporto pubblicato dall'UNAIDS, il Programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV, le statistiche globali dei decessi e delle nuove infezioni mostrano un calo rispetto al passato, tuttavia i numeri sono ancora troppo elevati per poter raggiungere gli obiettivi del 2020 e l'eradicazione della malattia. Nel 2018 sono infatti morte 770mila persone a causa dell'AIDS, e a oltre 1,7 milioni è stata diagnosticata l'infezione da HIV. drammatici ...

Aids : 770 mila morti nel mondo nel 2018 - lontano il target ONU 2020 : “La lotta contro la pandemia di Hiv/Aids è ben lontana dall’essere conclusa“, avverte l’UnAids che ha diffuso oggi il suo Global Report 2019 a Eshowe in Sud Africa. Dal rapporto del Programma congiunto delle Nazioni Unite per l’Hiv/Aids emerge che nel 2018 sono morte a causa dell’infezione 770 mila persone nel pianeta: appena 30 mila in meno rispetto al 2017 (800 mila decessi, 840 mila nel 2016). Considerando ...