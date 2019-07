Maltempo | allarme agricoltura | dorsale adriatica in emergenza

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Meteo - ultimi 2 giorni di super caldo al Sud ma è allarme per la brusca “rottura” dell’estate : allerta per forte Maltempo - temperature in picchiata : allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nel weekend ha colpito il Nord Italia con violente grandinate e fenomeni estremi, inizia oggi la settimana che segnerà la brusca “rottura” della stagione almeno per com’è trascorsa fin qui. Infatti nei prossimi giorni una perturbazione di origine Atlantica scivolerà lungo l’Italia portando il maltempo anche al Centro/Sud e facendo crollare le temperature, che in queste ore ...

Veneto - chicchi di grandine come palline da tennis - esonda il fiume : allarme Maltempo Foto : Il cambio di tempo previsto tra sabato 6 luglio e domenica 7 si è già mostrato con violenza nel Trevigiano: nella Marca si sono scatenati temporali nel pomeriggio di sabato che...

Maltempo - è allarme anche per il commercio : “abitudini cambiate - senza le stagioni non sapiamo più quando mettere i saldi” : Il Maltempo non e’ una piaga solo per l’agricoltura ma sta mettendo in difficoltà anche i negozi di abbigliamento: se non si riescono a ‘distinguere’ le stagioni per i commercianti può essere controproducente mettere in saldo alcuni prodotti. Si può riassumere cosi’ la preoccupazione della Camera di commercio di Torino che, in un comunicato, annuncia da sabato la partenza dei saldi a Torino e in tutta la regione. ...

Maltempo - allarme per l’albicocca della valle del Santerno dopo il meteo estremo delle ultime settimane : L’albicocca della valle del Santerno e’ in pericolo. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Bologna: “dopo la grandinata del 2017 e la gelata del 2018, quest’anno, anche a causa di un mese di maggio davvero infausto, rischia di essere l’ennesimo anno di prezzi non all’altezza”. Gia’ il trend degli ettari coltivati ad albicocco nella vallata del Santerno “e’ preoccupante: dai ...

Maltempo e grandine - campagne flagellate : campi distrutti - allarme per grano e frutta [FOTO] : Gravi danni alle coltura per l’ondata di Maltempo abbattutasi sul Nord. Coldiretti, che fa un primo bilancio, segnala “campi di grano completamente stesi proprio alla vigilia della mietitura, coltivazioni di mais rovinate, piante spogliate dalle foglie e dalla frutta sbattuta a terra, grappoli di uva distrutti nei vigneti, verdure sott’acqua nei terreni allagati ma anche rami spezzati e piante sradicate per le raffiche di vento ...

Maltempo - devastante grandinata a Modena : auto e finestre distrutte. Allarme tornado in Romagna [FOTO e VIDEO] : Il fronte temporalesco che sta provocando fenomeni meteo estremi al Nord Italia, ha colpito nelle ultime ore l’Emilia Romagna dopo essersi abbattuto in mattinata sulla Lombardia (con picchi di 110mm tra Monza e Bergamo) e ieri su Torino (72mm in centro, con gravi danni e purtroppo anche una vittima). Un violento temporale s’è abbattuto nel primo pomeriggio su Modena, dove sono caduti 35mm di pioggia e la temperatura è crollata a ...

Maltempo al Nord - nubifragio a Milano. Allarme frane nel Torinese : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

Maltempo - situazione critica a Milano : nuova esondazione per il Seveso - allarme anche per il Lambro : Seconda esondazione del Seveso, stamani nel giro di poche ore, nel quartiere Niguarda di Milano, a causa delle pioggia caduta sulla citta’ e sull’hinterland. L’assessore comunale Mario Granelli ha fatto sapere su Faceboke che la seconda ondata, avvenuta attorno alle 11.15, e’ stata piu’ forte della prima e che lo scolmatore, che ha la funzione di diminuire la portata di piena del fiume prelevandone una parte, ...

Maltempo al Nord : nubifragi e grandine a Milano - allarme frane a Torino : Il Seveso esonda due volte a Niguarda, strade allagate a Milano. Scattano i sensori per la frana: chiusi 18 km...

Maltempo al Nord - nubifragio a Milano Allarme frane nel Torinese Video|Meteo : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

Maltempo Lombardia : allarme frane in Valtellina - 150 persone evacuate : A seguito dell’ondata di Maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione. Lo ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di Maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Dervio e Premana - allarme per la diga di Pagnona : torrenti esondati per il Maltempo - mille gli sfollati : Scuole evacuate, interrotti gli esami di terza media. Treni bloccati tra Lecco e Chiavenna. In Valtellina tre frane sono cadute sulla Statale 36. Mobilitazione generale di Vigili del fuoco e Protezione civile