Resistenza ai farmaci | due nuovi antibiotici uccidono i super batteri e sono ‘invincibili’

Nelle spugne per lavare i piatti si nasconde l’arma segreta contro la Resistenza ai farmaci : Gli scienziati hanno scoperto che Nelle spugne che utilizziamo per lavare i piatti si nascondono alcuni virus, batteriofagi, che riescono ad uccidere i batteri, anche quelli resistenti agli antibiotici che causa infezioni che non curate possono essere pericolose per la nostra salute. Vediamo insieme i dettagli di questa scoperta.Continua a leggere