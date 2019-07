SportMediaset | Elmas è un calciatore del Napoli Affare chiuso con il Fenerbahce

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019)riporta della chiusura dell’. Il centrocampista macedone sarà undelnella prossima stagione. De Laurentiis ha accontentato Carlo Ancelotti che voleva rinforzi per il centrocampo dopo la partenza di Diawara, chiudendo il passaggio dal. Intesa raggiunta per il 19enne sulla base di 15 milioni più bonus: il giocatore di origine macedone (e amico di Goran Pandev) tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club partenopeo.era seguito anche dalla Fiorentina e dall’Inter. L'articoloè undelcon ililsta.

Sport_Mediaset : #Napoli, preso #Elmas: al #Fenerbahce 15 milioni più bonus. - allgoalsnapoli : Sportmediaset - Il Napoli ha preso Elmas: al Fenerbahce 15 milioni più bonus ##evidenza ##forzanapolisempre ##PP… - hbk_89 : RT @BombeDiVlad: ???? #Aggiornamento: Secondo #Sportmediaset, il #Napoli ha preso #Elmas dal #Fenerbahce. Confermate anche le cifre, 15 mil… -