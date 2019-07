Di Maio con gli attivisti torna su Di Battista | ‘Mi incazzo se chi non era con me alle

Un video (con fake) su Facebook sul Morandi - è scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni". Nella sequenza viene mostrata la corrosione del viadotto, ma la foto è del ponte di Ripafratta, vicino Pisa

Un video su Facebook sul Morandi - è scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni"

No Tav - il M5S Torino incontra gli attivisti. Restano le distanze fra i “no” e i “forse” : tutto rinviato all’incontro con Di Maio : Pochi punti in comune e una distanza siderale sul metodo. Servirà la mediazione di Luigi Di Maio per provare a trovare un punto d’incontro su una linea comune. Questo l’esito dell’assemblea di venerdì sera tra attivisti, eletti locali e parlamentari M5s di Torino e provincia, un incontro organizzato in concomitanza di una serie di eventi: l’avvio dei bandi di gara di Telt, la società italo-francese che sovrintende la costruzione ...

Di Maio : 'Oltre 5mila assunzioni all'INPS - concorso a novembre per 2000 posti' : Per l'Istituto pubblico di previdenza sono in arrivo più di 5mila assunzioni, mentre il primo concorso utile studiato per l'inserimento di 2mila nuovi impiegati potrà partire già nel prossimo mese di novembre 2019. Ad evidenziarlo è stato negli scorsi giorni il Vice Premier Luigi Di Maio, spiegando che l'operazione è stata studiata di concerto con il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico. D'altra parte, l'ente risulta al centro di un turn over ...

Fanno lo show e favoriscono gli scafisti! Migranti - Luigi Di Maio si scaglia contro le Ong : Secondo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, le Ong che operano nel Mediterraneo e soccorrono Migranti "sono una parte del problema": "Non bisogna cadere nel loro gioco, delle Ong intendo. Mentre Fanno lo show con l’Italia gli scafisti continuano a fare traffico verso le nostre coste". Di una cosa Di Maio è certo: di quanto sta avvenendo nel Mediterraneo – definito uno “show” dallo stesso capo politico M5s – il governo italiano ...

Alitalia - Di Maio : “Atlantia vuole fare un’offerta? Va bene - ma niente scambi con concessioni autostradali” : “Su Atlantia c’è una procedura del Mit che parla chiaro, bisogna avviare la revoca per le concessioni”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, prima di intervenire sul palco del Villaggio Coldiretti a Milano: “I famigliari delle vittime del ponte Morandi devono avere giustizia. Questa gente, con i soldi dei caselli autostradali degli italiani doveva fare la manutenzione del ponte Morandi, non lo ha fatto e il ponte è crollato, ora ...

Concorsi Inps - Di Maio : a novembre la selezione per 2000 posti : Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi di Maio, ha annunciato su Facebook una nuova ondata di assunzioni anche con Concorsi Inps. Si tratterebbe di più di 5.000 posti, dei quali 2.000 verranno occupati a seguito di una procedura concorsuale indetta dal mese di novembre. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Leggi anche: “Concorsi Inps 2019, in arrivo 5mila nuove ...

Wimbledon – “Pendejo - hijo de puta” - Nadal perde la calma contro Kyrgios : il Maiorchino fa chiarezza in conferenza stampa : Rafa Nadal si difende dalle accuse di aver insultato Kyrgios in spagnolo: il tennista maiorchino fa chiarezza nella conferenza stampa di Wimbledon Match duro e divertente quello che ha opposto Rafa Nadal a Nick Kyrgios nel secondo turno di Wimbledon. Il tennista maiorchino, nonostante un po’ di fatica, è riuscito a spuntarla, contenendo i colpi di classe e quelli di testa del tennista australiano. Kyrgios ha anche tentato di colpire lo ...

Luigi Di Maio - pace con Alessandro Di Battista per affondare Roberto Fico? Indiscreto M5s : Meglio averlo per amico che come nemico. E così Luigi Di Maio preferisce fare di Alessandro Di Battista un suo sostenitore. Il motivo, però sarebbe un altro. Il vicepremier sa benissimo di non poter sopravvivere all'avanzata del suo più acerrimo avversario: Roberto Fico. Trovare una sponda nel più p

Putin dal Papa - poi al Colle e da Conte. Cena con Di Maio e Salvini. In serata vedrà Berlusconi : Vladimir Putin è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte dopo il pranzo di lavoro al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. In mattinata il faccia a...

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

ArcelorMittal - vertici da Di Maio. Il prossimo incontro è il 9 luglio : Rompono il ghiaccio il vicepremier Luigi Di Maio ed i vertici europei ed italiani di ArcelorMittal con un'ora di faccia a faccia a due mesi dalla deadline del 6...

