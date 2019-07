Tour de France 2019 in tv e streaming | gli appuntamenti e gli orari giornalieri su RAI ed

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) È iniziato il conto alla rovescia per ilde, che prenderà il via sabato 6 luglio a Bruxelles e si concluderà domenica 28 luglio a Parigi, con la classica passerella finale sui Campi Elisi. Saranno 21 le tappe in programma, tra cui una cronometro a squadre, una individuale e cinque arrivi in salita su cui i big si daranno battaglia per conquistare l’ambita maglia gialla. Una corsa spettacolare, che sarà seguita dagli appassionati di tutto il mondo. Scopriamo quindi come vedere ildein tv e. La 106ma edizione della Grande Boucle sarà tramessa in chiaro sui canali Rai, con una copertura completa della corsa. La programmazione inizierà in alcuni giorni su RaiSport con Anteprima, mentre la diretta della tappa sarà su Rai2, con la telecronaca di Andrea De Luca e Beppe Conti. Al termine della frazione ci sarà la rubrica di approfondimento...

