Controlli dei Carabinieri di Vittoria | sei patenti ritirate ad automobilisti ubriachi

Allarme alimenti - Controlli dei NAS in tutta Italia : prodotti surgelati scaduti - vongole non sicure e sequestri : Il NAS di Firenze ha effettuato un controllo nell’ambito della commercializzazione dei prodotti ittici nel capoluogo di regione toscana. Nel corso dell’attività ispettiva i militari hanno proceduto al sequestro: penale di 9 granchi cinesi e di 2 kg. circa di gasteropodi, in quanto inclusi nell’elenco delle specie esotiche invasive del ministero dell’ambiente, la cui introduzione nel territorio nazionale è vietata; sanitario di 14 kg. circa di ...

Controlli formali fisco : nessuna richiesta dei dati già inseriti in Anagrafe : Controlli formali fisco: nessuna richiesta dei dati già inseriti in Anagrafe Un emendamento al Decreto Crescita ha introdotto una nuova disposizione al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, più nel dettaglio il comma 3-bis all’articolo 36-ter. Qui si prevede il divieto per l’Ufficio di chiedere ai contribuenti documenti riguardanti dati e informazioni che risultino già disponibili nell’Anagrafe tributaria. Il divieto di richiesta è poi esteso ...

Roma - alberi killer e parchi sbarrati tra incuria e flop dei Controlli : Chissà se ora ci sarà un annuncio roboante: evviva, dopo due anni di nulla si è riusciti ad assegnare un appalto per potare gli alberi. Evento eccezionale, per...

Firenze. Controlli sulle assicurazioni dei veicoli : tutti i numeri della Polizia Municipale : La sicurezza stradale è da sempre un impegno prioritario per la Polizia Municipale di Firenze. In particolare, la copertura assicurativa

Orari Mutua 2019 : fasce orarie dei Controlli per dipendenti pubblici - privati e statali : Il 13 gennaio 2018 è stato rinnovato il Testo Unico del Pubblico Impiego ed è stata effettuata la riforma del DM 2016/2017 cd, anche detto Decreto Madia. A seguito di queste modifiche sono stati introdotti dei cambiamenti riguardanti gli Orari e i controlli Mutua 2019 per dipendenti pubblici, privati e statali. Per non imbattersi in gravi sanzioni, o nei casi più estremi nella perdita del posto di lavoro, i dipendenti pubblici, gli statali e i ...

La metà sono irregolari! Controlli dei Nas nei ristoranti etnici - sushi e ‘all you can eat’ : Controlli a tappeto dei Nas in tutta Italia hanno rilevato irregolarità gravi in quasi la metà dei ristoranti etnici e depositi di alimenti: "Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi di ristorazione veloce e a quelli che adottano la formula 'all you can eat' per accertare che mantengano i livelli essenziali di corretta prassi igienica e la fornitura di materie prime idonee ad assicurare un livello accettabile di sicurezza per il ...

Terremoto in Puglia - scuole chiuse mercoledì 22 maggio per Controlli : l’elenco dei comuni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 22 maggio? In seguito al Terremoto di magnitudo 3.9 che ha colpito la Puglia, molti sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per verificare i danni e mettere eventualmente in sicurezza gli edifici a rischio: ecco l'elenco, da Barletta a Trani, passando per Molfetta.Continua a leggere

Scuola - presidi in piazza contro l’obbligo dei Controlli biometrici : “È irrazionale” : Giù le mani dai dirigenti scolastici. A protestare contro l’obbligo dei controlli biometrici il 16 maggio sono scesi in piazza gli stessi presidi dietro le sigle sindacali dei tre confederali e dello Snals. Oltre duecento capi d’istituto si sono dati appuntamento in piazza Vidoni, sede del ministero della Pubblica amministrazione a Roma per protestare contro la norma in discussione al Senato che impone i controlli della presenza con modalità di ...

