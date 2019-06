Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 11 | 10

Calciomercato Juventus news/ Rabiot : tutto fatto - arriva lunedì - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus news, è tutto fatto per il trasferimento a costo zero di Rabiot dal Paris Saint Germain: arriva lunedì, ultime notizie,

Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso il braccio di ferro sulla sorte Dei migranti che da 17 giorni erano bloccati sulla Sea Watch 3 comandante Carola dopo una lunga giornata in attesa di una svolta invocando lo stato di necessità per i naufraghi a bordo ha deciso di forzare il blocco delle motovedette e intorno al 150 Dan Alex della leggi tedesche a battente ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ds Parma : piacciono Rog e Ounas - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Il Manchester City vuole Koulibaly: si parla di 100 milioni di euro pronti sul piatto..

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale abbonamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torniamo sulla capitano della Sea Watch 3 Carola rakete che è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione intanto fonti della Farnesina confermano che ...

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 28 giugno in studio Ferrigno con un assurdo boato la dinamite il plastico collocati sui Piloni e stralli delle pile 10 e 11 del viadotto Morandi a Genova hanno fatto collassare la struttura oggi emozione da parte del sindaco commissario Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti dei ministri dell’interno Matteo Salvini dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della ...

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il presidente statunitense Donald Trump ha una relazione buona molto buona con l’omologo Russo Vladimir Putin e l’avvio da loro bilaterale a Osaka a margine del G20 Putin ha cambiato Gli apprezzamenti dicendo che è un piacere incontrarci e trovare il modo di cooperare in agenda in disarmo il commercio Lirone nonostante trumpet mute Iran abbia ...

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli e guerra totale tra il vicepremier Luigi Di Maio Atlantia mentre rimane sempre alto lo scontro tra lega e 5stelle sul ruolo che la concessionaria autostradale dovrebbe avere nella partita di Alitalia Atlantia ed è cotta e non può essere coinvolta dice di premier Di Maio Kia borsa aperta anche il perché se abbiamo detto a Genova che avevo che avevamo le ...

Ultime Notizie Roma del 28-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Frascarelli una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 1:06 nel canale di Sicilia meridionale al largo dell’isola di Pantelleria secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro oltre 20 km dalla terraferma non si segnalano danni a persone o cose segnali di ...