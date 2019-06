F 1 | GP di Francia - Doppietta Mercedes | Hamilton vince dominando

Doppietta Hamilton-Bottas al Gp di Francia. Leclerc sul podio - Vettel quinto Classifica : Le Frecce d’argento dilagano anche all’8° Gp, la Ferrari di Seb recupera due posizioni. Quarto Verstappen. 16° Giovinazzi

Hamilton fa suo anche il Gp di Francia : doppietta Mercedes al Paul Ricard - ma gli applausi sono tutti per Leclerc : doppietta Mercedes a Le Castellet: Leclerc super sul finale al Gp di Francia, a Vettel il punto per il giro veloce Ancora una volta è la Mercedes a dominare: ottavo successo consecutivo per il team di Brackley, che trionfa anche oggi al Paul Ricard. Le Frecce Argento tornano a regalare una speciale doppietta alla loro squadra, grazie alla vittoria di oggi di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Ha tagliato il ...

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Vettel lontano : la griglia di partenza del Gp di Francia : 86ª pole position per Hamilton al Paul Ricard, Vettel lontano: la griglia di partenza del Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha chiuso al primo posto le qualifiche di oggi pomeriggio al Paul Ricard, seguito dal compagno di squadra Bottas e da Charles Leclerc. Solo settimo invece Sebastian Vettel, che sembra non aver trovato la confidenza giusta oggi a bordo della sua SF90. ...

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp di Francia : doppietta Mercedes - le Ferrari inseguono [TEMPI] : doppietta Mercedes nelle FP3 del Gp di Francia con Bottas che si piazza davanti ad Hamilton. Subito dietro le Ferrari con Vettel e Leclerc: i tempi della terza sessione di prove libere La Mercedes continua ad essere la scuderia da battere, la Ferrari insegue ancora. È questo l’esito delle FP3 del Gp di Francia appena conclusa. Come già accaduto nelle FP2, le ‘Frecce d’Argento’ firmano una doppietta prendendosi le ...

F1 - analisi prove libere GP Francia 2019 : chi fermerà le Mercedes? Le Frecce d’argento puntano alla doppietta : Un anno fa la doppietta Mercedes nel Gran Premio di Francia di Formula Uno non si materializzò solamente per l’incidente in curva 1 che mandò in ultima posizione Valtteri Bottas. La vittoria andò abbastanza facilmente a Lewis Hamilton che sfruttò una W09 impeccabile a Le Castellet, con gomme ridotte a livello di battistrada che le resero inarrivabili. Anche l’edizione 2019 della gara provenzale sembra essere iniziata sotto questo ...

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

