Il Papa | Musulmani nostri partner per la pace

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019)Francesco nel suo intervento di oggi alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale a Napoli è tornato a parlare di uno dei temi a lui più cari, quello dell’accoglienza, auspicando che il Mediterraneo possa diventare "una grande tenda di".Francesco: 'La società sia più solidale coi rifugiati' Oggi è la Giornata Mondiale del Rifugiato Dopo aver esortato ieri a una maggiore umanità verso i rifugiati in fuga dai loro paesi - a causa di guerre, fame e alla ricerca di condizioni di vita migliori - oggi il Santo Padre ha voluto ricordare "tutti i naufraghi della storia" invitando, non solo studenti e teologi, a essere più solidali: "La teologia può aiutare la Chiesa e la società a riprendere la strada in compagnia di tanti naufraghi, incoraggiando le popolazioni del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di ...

MediasetTgcom24 : Papa Francesco: musulmani nostri partner per convivenza pacifica #papafrancesco - RBilanzuoli : Dobbiamo dialogare con i musulmani per costruire il futuro delle nostre società ?????? - bonaria58 : RT @mgdj56: #RidateciRatzinger #PapaFrancesco a #Napoli, il discorso del Pontefice: '#Musulmani partner per un futuro di pace' (ormai pa… -