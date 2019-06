Demi Moore sarà nel cast di Brave New World | inquietante serie sulla società del futuro

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Archiviata l'esperienza neldi Empire,è pronta per una nuova avventura televisiva tutta da scoprire con unatv ancora in cerca di una sua collocazione definitiva ma dalle solide basi.neldi Brand New, unaispirata al romanzo di Aldous Huxley del 1932 ma che racconta unancora oggi. Scritta da David Wiener, Grant Morrison e Brian TaylorNewimmagina unautopica in cui stabilità e pace sono state raggiunte proibendo praticamente ogni cosa e instaurando un regime rigido. In questala monogamia non esiste, così come la privacy, il denaro, l'idea di famiglia e la stessa storia.neldiNewdelpubblicato su TVBlog.it 21 giugno 2019 12:00.

