(Di martedì 18 giugno 2019) La storia a lieto fine di 'Pihu', una bimba abbandonata in un deposito di rifiuti in India e salvata dal regista Vinod Kapri. Venerdì scorso l'uomo si è imbattuto per caso nel filmato che aveva iniziato a circolare su Twitter. E insieme alla moglie ha deciso che avrebbe dovutore la bimba erla.