Nucleare Iran | ultimatum a Ue e Usa Tra 10 giorni superiamo limiti riserve

L'Iran annuncia : "Violeremo l'accordo sul Nucleare del 2015" : Il clima di tensione tra Stati Uniti ed Iran è alle stelle in questo momento. Ad accendere la miccia è stato l'episodio avvenuto giovedì scorso nel Golfo dell'Oman, dove due navi petroliere dirette in Giappone sono state attaccate. Il tutto è avvenuto durante l'ultimo giorno di visita in Iran del Premier giapponese Shinzo Abe, presente proprio allo scopo di mediare sul dossier del nucleare tra Stati Uniti ed Iran.Poco dopo il doppio attacco ...

Nucleare Iran - l’annuncio : “Tra 10 giorni superiamo limite delle riserve di uranio”. La soglia è stabilita dall’accordo del 2015 : L‘Iran ha annunciato che entro dieci giorni supererà i limiti consentiti delle riserve di uranio a basso arricchimento, violando così l’accordo sul Nucleare del 2015. Nel maggio dello scorso anno gli Stati Uniti si sono ritirati dall’intesa (Jcpoa) e da allora la Repubblica Islamica chiede ai Paesi rimasti (Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Cina) di soddisfare le sue richieste in ambito petrolifero e bancario, bilanciando in ...

Iran - Khamenei nega assenso al Nucleare : 23.21 La Guida Iraniana, Ali Khamenei,ha criticato pubblicamente il presidente Hassan Rohani in merito all'accordo relativo al programma nucleare del 2015 e alle attuali tensioni con gli Usa. "Ci sono stati grandi errori che vanno corretti", ha affermato Khamenei, che poi ha aggiunto: "Non credevo nell'accordo nucleare e l'ho ripetutamente sottolineato con il presidente e con il ministro degli Esteri", Mohammad Javad Zarif.

Iran - la nuova Ue dovrà salvare l’accordo sul Nucleare. O il Medio Oriente si infiammerà : di Claudia De Martino* A dieci giorni dalle Elezioni europee, molti cittadini europei si domandano a cosa serva l’Unione e se e quanto le decisioni prese dalla Commissione a Bruxelles influenzino la propria vita quotidiana. Tuttavia, c’è un dossier per eccellenza sul quale non si possono avere dubbi in merito: la sopravvivenza dell’accordo sul nucleare Iraniano, tecnicamente noto come “Piano d’azione congiunto globale” o dal suo acronimo ...

Iran sospende formalmente alcuni obblighi su Nucleare. E il Cremlino accusa gli Usa : Sale la tensione tra Usa e Iran. Quest'ultimo ha formalmente sospeso parte degli impegni previsti nell'accordo sul nucleare in base a una risoluzione del Consiglio nazionale per la sicurezza. La decisione dell'Iran arriva esattamente a un anno di distanza dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare siglato dal 2015, deciso da Donald Trump. Nei giorni scorsi l'Iran aveva annunciato la sua iniziativa ai Paesi che ancora ...

Macron : "L'Iran deve rispettare l euro accordo Nucleare" : "C'è molta preoccupazione' … ma l'Ue è 'pienamente impegnata a rispettare il patto" che è "una questione di sicurezza per noi e per tutto il mondo. Finora abbiamo visto che l'Iran ha ...

Nucleare Iran : per la Russia le critiche del presidente Trump sono poco comprensibili : Un anno dopo che il presidente Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo Nucleare Iraniano, l'Iran ha avvertito i rimanenti firmatari del patto che smetterebbe di attuare parti dell'accordo se non miglioreranno la cooperazione economica con il paese. La posizione del presidente Trump Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a ritirarsi dal piano d'azione globale congiunto (JCPOA) - conosciuto nel mondo di Trump ...

Iran - Ue : nessun ultimatum si rispetti accordo sul Nucleare : Lo si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, e dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, sottolineando la loro "...

Nucleare Iran - ultimatum di Teheran : '60 giorni per i negoziati o riprenderemo ad arricchire l'uranio' : L' Iran lancia l'ultimatum ai firmatari dell'accordo sul programma Nucleare, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia, per mettere in atto gli impegni presi per proteggere la sua economia ...

Nucleare Iran - ultimatum di Teheran : “60 giorni per i negoziati o riprenderemo ad arricchire l’uranio” : Sessanta giorni, trascorsi i quali ripartirà l’arricchimento dell’uranio. L’Iran lancia l’ultimatum ai firmatari dell’accordo sul programma Nucleare (Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia) per mettere in atto gli impegni presi per proteggere la sua economia dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Teheran non intende ritirarsi dall’intesa, da cui gli Usa si sono ritirati in maniera unilaterale, ha annunciato il ...

Dall'Europa un appello agli Usa per un nuovo approccio sull'accordo Nucleare con l’Iran : Un anno fa, l’8 maggio 2018, il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero cessato di rispettare il Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa), l’accordo nucleare concluso nel luglio 2015 da Iran e Stati Uniti insieme a Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Unione europea.Trump sostiene che il Jcpoa non contiene misure sufficienti ad arrestare i progressi dell’Iran verso una capacità nucleare ...

Iran - ultime notizie : ritiro parziale dall’accordo sul Nucleare : Iran, ultime notizie: ritiro parziale dall’accordo sul nucleare L’Iran ha deciso di sospendere parzialmente i suoi impegni nell’ambito dell’accordo sul nucleare del 2015. La svolta di Teheran arriva a poco più di un anno di distanza dalla decisione unilaterale americana di ritirarsi dall’accordo stesso. Con la sua inversione di rotta, il presidente USA Trump riattivò contestualmente le sanzioni abolite con ...

Iran riduce impegno su Nucleare - sale tensione con Usa. E la Francia minaccia sanzioni Ue : E' sfida aperta tra Iran e Usa: la minaccia di Teheran di riprendere in mano il suo programma nucleare si e' concretizzata e la Repubblica islamica ha annunciato la sospensione di alcuni degli impegni adottati nell'ambito dell'accordo internazionale raggiunto nel 2015. Una decisione che arriva esattamente ad un anno di distanza dall'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, sul ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo. L'Iran ha ...

Nucleare Iran - Mosca accusa gli Usa : ANSA, - Mosca, 8 MAG - La decisione dell'Iran di sospendere alcuni dei suoi obblighi nel quadro del Piano d'azione globale congiunto, JCPOA, sull'accordo Nucleare è causata "dai passi avventati presi ...