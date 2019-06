E3 2019 | presenze in calo rispetto allo scorso anno

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, le partecipazioni all'E3 sono diminuite, riporta VG247.com.Non è un segreto che l'E3sia stato un evento più "calmo" per l'industria. Oltre alle assenze di Sony e Activision, bisogna anche vedere il numero di giochi rivelati o mostratishow quest'.Questo fatto, ovviamente, si è riflesso nel numero di operatori del settore, media e consumatori all'E3agli anni passati. L'organizzatore dell'ESA ha confermato che la manifestazione di quest'ha visto 66.100 visitatori,ai 69.200 dell'.Leggi altro...

