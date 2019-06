Amo i registi squattrinati come Federico E se lo aiuterete vi cambierà la vita

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Sono un regista squattrinato e conosco, sono i miei preferiti, sono i più folli e i più veri. La poesia non ha mai avuto (o quasi mai) un grande successo economico, eIris Osmo Tinelli è un poeta, quindi è destinato all’ecatombe di se stesso, ma non vogliamo perderci d’animo, anche ai poeti piacciono le bistecche, magari un filetto al pepe verde, ma in verità non è questo il punto: un poeta in fondo ha bisogno solo della sua poesia, le Muse sono delle vere “gnocche”, viviamo perennemente in compagnia di figure femminili bellissime. Già questa è una grande fortuna, ma anche i poeti, i-poeti hanno dei progetti e questo post è smaccatamente un tentativo di aiutare il mio amico a ottenere la cifra per completare il suo film, che si chiamerà The Poltergeist Area. C’è una scadenza, un’urgenza, fra dieci giorni scade la ...

