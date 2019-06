Chernobyl | una grande miniserie su un disastro prima umano che nucleare

Recensione Chernobyl : una miniserie d’autore che ha gioco facile a conquistare il pubblico : Recensione Chernobyl: la miniserie di Sky Atlantic e HBO racconta la tragedia nucleare del 1986 tra docu-fiction e thrillerLa miniserie Chernobyl prodotta da Sky e HBO è diventata nel giro di poche settimane (è composta da 5 puntate) il fenomeno di fine primavera del 2019. Soprattutto grazie al punteggio di 9.7 ottenuto su Imdb grazie ai voti di poco più di 190 mila persone che le hanno permesso di superare mostri sacri come Game of Thrones e ...

Chernobyl - la Russia vuole girare una contro-serie tv con la sua versione dei fatti : La co-produzione Hbo-Sky Chernobyl, già andata in onda negli Stati Uniti e che debutterà invece da noi il 10 giugno su Sky Atlantic, non solo ha attirato grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica ma ha anche riacceso l’interesse nei confronti di un evento tragico eppure dai contorni fumosi com’è stata l’esplosione nucleare dell’aprile 1986. Ma non tutti sono d’accordo con la ricostruzione dei fatti ...

