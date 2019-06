LIVE Barty-Vondrousova 0-0 | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | chi sarà la nuova

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Parte il riscaldamento. 16.25 Entrano in campo le due protagoniste! 16.23 Manca sempre meno all'inizio del match! Si attende solo l'ingresso in campo delle due tenniste. 16.20 Persi è trattato di un exploit stile Jelena Ostapenko o riuscirà a dare seguito alle vittorie? 16.18ha dovuto superare un tabellone meno agevole: oltre Sofia Kenin e Madison Keys, la rimonta su Amanda Anisimova. 16.16 Per giungere sin qui, l'erede di Petra Kvitova e Karolina Pliskova, ha vinto il torneo senza perdere neanche un set, superando anche Johanna Konta e Carla Suarez Navarro. 16.14 La tennista ceca invece è appena una 20enne, e due anni fa ha vinto il torneo di Bienne, in Svizzera. 16.12 La tennista 23enne ha vinto in carriera gli US Open di doppio nel 2018: la scalata dalla posizione #653, è proseguita

