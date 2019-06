Bari | in bici al lavoro | a maggio percorsi 31mila chilometri E dal Comune soldi a 262

repubblica

(Di martedì 4 giugno 2019) Primo mese del progetto 'Muvt' di sostegno all'uso della bicletta che prevede rimborsici e bonus per tutti gli iscritti. In totale ilpagherà poco più di 2mila euro

