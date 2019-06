Agrigento | era fuggito all' estero con i soldi dei clienti | arrestato bancario

Agrigento. Falciato dalla benna della ruspa : Michele - operaio - muore mentre lavora : Il dramma è avvenuto in campagna, in una contrada del territorio di Palma di Montechiaro che si raggiunge con qualche difficoltà. Per meglio chiarire i dettagli della vicenda stanno già lavorando Polizia e Carabinieri. L’area del cantiere è stata sequestrata.Continua a leggere