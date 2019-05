La campionessa Great Nnachi vince la sua battaglia! I suoi record validi come primati italiani

(Di martedì 28 maggio 2019) Arriva una buona notizia pere per l’Italia intera. Istabiliti dalla quattordicenne torinese nel salto con l’asta saranno omologatiitaliani. Il Consiglio federale della Fidal (Federazione italiana atletica leggera) venerdì ha varato una modifica alle norme suinazionali, decidendo che icadetti e allievi vengano riconosciuti anche per gli atleti non italiani a patto che questi siano tesserati per una società italiana, che siano residenti in Italia e che frequentino le scuole nel nostro paese. Ed è esattamente questa la situazione della, nata quattordici anni fa a Torino da genitori nigeriani.Per la legge italiananon può ancora essere considerata cittadina italiana – dovrà aspettare di compiere diciotto anni per avere i documenti – ma almeno id’ora in poi potranno essere riconosciuti a livello federale.è tesserata per il Cus Torino ed è iscritta alla prima superiore all’istituto Primo Levi, Liceo Scientifico di scienze applicate con curvatura sportiva.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...