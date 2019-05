Una mostra d’arte nella città proibita fa ripartire le relazioni diplomatiche tra Cina e

E’ Una cosa privata! Heather Parisi si mostra mentre allatta i gemelli : Heather Parisi festeggia il compleanno dei figli Elizabeth e Dylan con una foto che la ritrae mentre gli allattava da piccolissimi, ma il web non ha apprezzato la scelta della ballerina. I figli nati dalla relazione con il marito Umberto Maria Anzolin, festeggiano nove anni. Heather Parisi ha deciso di dedicare loro un tenero post su Instagram che, però, non ha incontrato il gradimento degli utenti della rete. “Una gioia immensa voluta con ...

50 anni fa usciva Space Oddity di David Bowie - a Roma Una mostra per ricordarlo dal 4 al 21 giugno : "Space Oddity" di David Bowie ha diviso la storia della musica in due momenti, un po' come accadde dopo la pubblicazione di "Thriller" (1982) di Michael Jackson. Esiste un prima e un dopo "Space Oddity", perché quel magico album aveva infilzato un paletto sul pavè limaccioso degli anni '60, reso malleabile dalla miriade di nuove correnti musicali che avevano travolto l'intero genere umano. A proposito della title-track "Space Oddity" di David ...

A Roma arriva Una mostra dedicata a David Bowie : dal 4 al 21 giugno : A Roma a partire dal mese di giugno verrà inaugurata una mostra in onore del celebre David Bowie, in occasione dei 50 anni dell'album Space Oddity, secondo lavoro in studio per l'artista britannico. La mostra si terrà ad inizio giugno presso la Galleria SpazioCima nel suggestivo quartiere di Coppedè. La mostra Quasi cinquant’anni fa il pubblico poteva ascoltare alle casse il celebre intro di Space Oddity: era il 4 novembre del 1969 quando usciva ...

Stranger Things - Una clip mostra la torrida estate del 1985 : http://www.youtube.com/watch?v=gkyPoV4pqGk “Un’estate può cambiare tutto” è lo slogan della terza stagione di Stranger Things. L’acclamata serie Netflix tornerà con i nuovi episodi a partire dal prossimo 4 luglio e sarà appunto ambientata nei mesi estivi, dopo aver occupato in passato gli slot temporali del Natale e di Halloween. Le nuove avventure dei ragazzini di Hawkins si svolgeranno dunque attorno alla festa ...

Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli : ecco tre foto - di cui Una wide : Spingerà evidentemente molto sulle capacità fotografiche del suo ultimo gioiellino, HONOR, durante l'evento in cui verrà alla luce la serie HONOR 20 L'articolo Le fotocamere di HONOR 20 Pro mostrano i muscoli: ecco tre foto, di cui una wide proviene da TuttoAndroid.

«Fuori Porta» - Una mostra da «gustarsi» sulle due ruote : Fuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta, la mostra di Vespa e La Cucina ItalianaFuori Porta è la mostra che celebra il gemellaggio storico tra Vespa, il colpo di genio che da più di settanta anni rivoluziona il nostro ...

Roma - Stadio di Domiziano : apre Una mostra per insegnare l’Amore attraverso gli antichi : Una mostra particolare apre oggi, martedì 14 maggio, i battenti a Roma. Si intitola ‘L’Arte dell’Amore non violento nell’antica Roma’, il luogo è lo Stadio di Domiziano e sarà aperta fino al 6 novembre 2019. Si tratta di un vero e proprio percorso attraverso l’arte con il tema dell’erotismo al centro di tutto, un percorso dedicato alle scuole e non solo. Un modo per insegnare attraverso gli antichi l’Amore e finalizzato a combattere episodi di ...

Donne allo specchio - la lotta al cancro raccontata in Una mostra fotografica : Sempre più Donne lottano contro il cancro, anche tra i vip, confrontandosi quotidianamente con paure, dubbi, sofferenze fisiche, ma anche mentali, dovute alla convivenza con una malattia così grave. Difficile è immedesimarsi in loro, quasi impossibile comprendere quello che vivono sulla propria pelle, forse solo gli artisti, attraverso il loro linguaggio simbolico, possono fare da ponte. Ed è proprio questo che ha tentato di fare Claudia ...

Salvini gaffe sulla locandina : “Prima L’Italia” ma lo sfondo mostra Una località francese : La locandina di Salvini con un errore grossolano Sanremo. «Prima l’Italia e gli italiani», dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma per pubblicizzare sulla sua seguitissima pagina Facebook il comizio elettorale di Sanremo usa la foto di Mentone. Anche il leader della Lega è caduto nel tranello delle immagini che circolano su internet e ha scelto una … Continue reading Salvini gaffe sulla locandina: “Prima ...

Angelo o demone? Una mostra sulla figura della donna inaugura a Tivoli : inaugura oggi a Tivoli una mostra che coinvolge due suggestive sedi: il piano nobile di Villa d’Este e l’Antiquarium del Santuario di Ercole Vincitore. Titolo della mostra è ‘Eva vs Eva: la duplice valenza del femminile nell’immaginario occidentale’, avrà luogo dal 10 maggio al 1° novembre 2019 e affronterà un vero e proprio viaggio attraverso i secoli alla scoperta dell’affascinante figura della donna, protagonista di una vera e propria ...

Verissimo : Pamela Prati torna in studio e mostra Una foto di Mark Caltagirone e dei suoi figli : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo a Cologno Monzese Pamela Prati è tornata. Dopo circa 20 minuti d’assenza, la sarda showgirl è tornata nello studio di Verissimo, che aveva abbandonato per chiamare Mark Caltagirone e – probabilmente – sfuggire al fuoco incrociato di domande di Silvia Toffanin. La chiamata non sarebbe però andata a buon fine. In compenso, rivela Dagospia, Pamela avrebbe mostrato una foto di Mark Caltagirone e ...

Il remake di MediEvil ha Una data di uscita e si mostra in un nuovo imperdibile trailer : Come anticipato da Sony stessa, uno dei più grandi protagonisti del secondo State of Play è stato l'attesissimo remake di MediEvil, il tanto desiderato ritorno di Sir Daniel Fortesque è sempre più vicino e avverrà già quest'anno.Nel corso dell'appuntamento in stile Nintendo Direct c'è stato spazio per un nuovissimo trailer incentrato sulla storia che mostra anche delle scene di gameplay davvero imperdibili ma che soprattutto rivela la data di ...

