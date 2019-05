Il ban Huawei miete altre due vittime | Mate X e P30 rimossi dal sito Android

Il ban Google crea grandi occasioni per Huawei P30 Lite e P20 Lite : crollo del prezzo il 23 maggio : Stiamo vivendo una settimana intensa come poche sul fronte Huawei, considerando quanto trapelato di recente in merito al ban Google, ma questo trend in compenso sta facendo aumentare il volume delle offerte per alcuni smartphone, come stiamo notando oggi 23 maggio con Huawei P30 Lite e P20 Lite. Proviamo dunque ad individuare le migliori opportunità per chi cerca uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, con opportunità diventate ...

Huawei va alla grande in Europa e in Italia - ma il ban le taglierà le gambe : Secondo l'ultimo report di Counterpoint Research, la crescita di Huawei nel mercato europeo degli smartphone nel primo trimestre del 2019 è sbalorditiva L'articolo Huawei va alla grande in Europa e in Italia, ma il ban le taglierà le gambe proviene da TuttoAndroid.

Trump mette al bando Huawei : "Gli oppositori stranieri sfruttano la nostra vulnerabilità" : Huawei al bando negli Stati Uniti. Trump ha vietato alle reti di telecomunicazioni Usa di acquistare attrezzature da compagnie straniere ritenute a rischio, una misura che colpisce in primo luogo la Cina.In piena tensione commerciale con Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato “l’emergenza nazionale” per emanare un decreto che era previsto e che include il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, a ...

Altre aziende cinesi rischiano il ban dagli USA come Huawei : Dopo Huawei, nel mirino degli USA potrebbero finire anche Altre aziende cinesi. Intanto pare che a Washington stiano valutando una proposta di legge per incentivare le aziende a rimuovere le apparecchiature Huawei e ZTE. L'articolo Altre aziende cinesi rischiano il ban dagli USA come Huawei proviene da TuttoAndroid.

Triplice batosta per Huawei il 23 maggio : altro colpo alle vendite dopo il ban Google e Trump : Arrivano tre brutte notizie per Huawei, una dopo l'altra oggi 23 maggio. Tutto ruota ancora una volta attorno al ban imposto da Trump a Google, con altri colossi che in giro per il mondo hanno deciso di seguire il medesimo esempio. Al dì là dei grossi partner che stanno mollando l'azienda cinese, con lista in aggiornamento come potremo notare dal nostro approfondimento odierno, bisogna anche evidenziare come alcuni Paesi abbiano optato per lo ...

Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi : Mentre TSMC conferma che non interromperà i rapporti con Huawei, Panasonic prende le distanze. E intanto si profilano nuovi guai, legati a presunte operazioni di spionaggio. L'articolo Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi proviene da TuttoAndroid.

Caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Niente ban per Huawei in Europa - ma è probabile l’esclusione dalle reti 5G : Anche in Europa si avvicinerebbe l'esclusione di Huawei dalla realizzazione delle reti 5G, ma non sarebbe prevista nessuna messa al bando. L'articolo Niente ban per Huawei in Europa, ma è probabile l’esclusione dalle reti 5G proviene da TuttoAndroid.

Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban : Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump. L'articolo Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l’effetto del ban proviene da TuttoAndroid.

Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA : c’è tanto di più dello spionaggio : La notizia del blocco alle vendite di tecnologia americana a Huawei non è casuale: scopriamo perché è stato autorizzato e da dove nasce la vicenda. L'articolo Ecco come e perché è nato il ban di Huawei negli USA: c’è tanto di più dello spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Huawei tratta con Google sulla licenza Android. Cosa cambierà dopo la messa al bando : È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei - Usa rinviano di 90 giorni messa al bando del colosso cinese : Un documento del dipartimento del Commercio spiega infatti che è necessario del tempo ulteriore per consentire aggiornamenti di software e altri obblighi contrattuali.

Cosa cambia per gli smartphone Huawei dopo il bando di Google : l bando di Trump non era un terremoto ma il primo sasso della slavina. Eccoli i suoi effetti: Google non fornirà più ad Huawei (e quindi neppure al marchio controllato Honor) “hardware, software e servizi”. Cioè niente Android (fatta eccezione per la versione open source) e – soprattutto – niente Google Play Store e app sviluppate da Mountain View. Le conseguenze, come ha spiegato anche il gruppo americano a Reuters, sono ancora da ...