Concerti Liberato Napoli e Milano | date e informazioni sugli eventi

termometropolitico

(Di venerdì 24 maggio 2019), il cantante pop partenopeo ancora oggi dall’identità segreta, torna sotto i riflettori e lo fa in un modo del tutto originale, fuori dagli schemi. Dopo l’uscita di Capri Rendez Vous, il suo nuovo album pubblicato il 9 maggio 2019,è pronto ad intraprendere una serie diin giro per l’Italia. Non dei veri e propri, come i fan avevano immaginati, bensì un modo per presentare il suo nuovo progetto e la serie di racconti che ne è derivata. Capri Rendez Vous è infatti il secondo lavoro dell’artista, che va ad inserirsi in un programma musicale ben più ampio che, finora non è stato ancora definito con sicurezza. Quarto Grado: anticipazioni casi di stasera 24 maggio su Rete 4, l’identità ...

pastelcoeur : Liberato ha trollato tutti facendo credere che quelle fossero le date dei concerti - frittelladimele : Triggerata al massimo per tutti quelli che potranno andare a uno dei tre concerti di Liberato. Mandatemi audio. - sabatosantoro97 : non gasatevi troppo che le date che ha annunciato liberato non sono concerti credo siano pop-up store -