Marvel Ultimate Alliance 3 | The Black Order si mostra in un nuovo trailer dedicato ai

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pian piano si avvicina sempre di più la data di pubblicazione di3: The, gradito ritorno del cooperativoall'universoin esclusiva Nintendo Switch.Come riporta VG247, Nintendo ha dunque pubblicato uned esplosivo, chealcune sequenze di gameplay (molto utili se volete farvi un'idea del titolo) con protagonisti gli X-Men. Come detto sopra,3: Theè un action che consentirà di giocare in sessioni cooperative online ed offline (cosa decisamente non scontata di questi tempi), senza dimenticare una modalità singleplayer per tutti i lupi solitari. Ecco la descrizione del gioco, riportata sulla pagina dedicata:Leggi altro...

Eurogamer_it : #MarvelUltimateAlliance3:TheBlackOrder si mostra in un nuovo trailer dedicato ai mitici X-Men - HSOGameplays : @angeloops_ HAHAHAHAHA como é q compra mario maker 2, marvel ultimate alliance 3, dragon quest builders 2, fire emb… - Noovyis : Un nuovo post (The X-Men Unite In New Trailer For Marvel Ultimate Alliance 3) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -