Federer-Tsitsipas | Internazionali d’Italia 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

(Di venerdì 17 maggio 2019) Oggi, non prima delle 16.00 (diretta tv su Sky Sport), sul Centrale del Foro Italico, in Roma, scenderanno in campo lo svizzero Rogere il greco Stefanos. Uno scontro di grande qualità, valido per i quarti di finale deglid’Italiadi tennis, quello che attende il pubblico italiano. Una sfida generazionale a cui già abbiamo assistito quest’anno nel corso degli Australian Open, dove vinse a sorpresa il giovane ellenico. Uno scontro generazionale e anche di stile tra due grandi cultori dello sport con racchetta e pallina. Lo spettacolo sarà di altissimo profilo e non resta che godersi lo spettacolo. Sarà possibile assistere al match tra Rogere Stefanosin diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale per non perdersi davvero nulla. Di seguito il ...

