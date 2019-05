Serie B | tabellone e calendario dei play-off Le nuove date senza il Palermo Programma

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) La sentenza che ha retrocesso ilall’ultimo posto dellaB di calcio rischia di sconvolgere tutta la post season del campionato cadetto: non soltanto vanno riscritti i-off per la promozione inA, manche i-out per la retrocessione inC, tutto questo ovviamente in attesa del ricorso dei rosanero. Questa la situazione dopo la retrocessione delall’ultimo posto: Promosse inA: Brescia, Lecce Retrocesse inC: Padova, Carpi,-OFF PROMOZIONE Primo turno (gara secca) Venerdì 17 maggio ore 21.00 Verona-Perugia (gara secca) Sabato 18 maggio ore 21.00 Spezia-Cittadella (Benevento e Pescara già alle semifinali)OUT RETROCESSIONE Domenica 19 maggio ore 18.00 Foggia-Salermitana Domenica 26 maggio ore 18.00 Salernitana-Foggia Gare in diretta tv su RaiSport+HD Streaming su Raie ...

