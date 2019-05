Salone Libro | Altaforte escluso accusa | è attacco a Salvini

Il Salone del Libro vuole essere più sostenibile : E rendere accessibili a tutti i temi della sostenibilità: se ne parlerà sabato alla presentazione del progetto "Il Prossimo Passo"

Salone del Libro - Polacchi furioso dopo l'esclusione : "Questo è un attacco a Matteo Salvini" : Francesco Polacchi, editore di Altaforte e vicino a Casapound, sospetta che dietro la sua esclusione dal Salone del Libro, ci sia invece un attacco diretto al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nella tarda serata di ieri, i responsabili del Salone hanno deciso di chiudere lo stand di Altaforte, c

Salone del libro chiude ad Altaforte. Ma lui : «Ci sarò lo stesso» : Sta per cominciare finalmente il Salone del libro di Torino, dopo le polemiche fortissime di questi giorni, e c'è molta attesa per l'apertura degli ingressi, alle 10, del Lingotto....

Salone Libro Torino : Paola e Claudio Regeni inaugurano la kermesse nel nome di Giulio : Nei giorni in cui si è discusso di antifascismo, coloro che oggi in Italia possono dire di conoscere da vicino il fascismo, per averlo subito sulla loro pelle, sono Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio. Assassinato da un regime autoritario, che lo ha sequestrato, torturato e infine ha fanno in ogni modo di nascondere la verità e proteggere i colpevoli.Continua a leggere

Casapound fuori dal Salone del Libro. Ma quello di Salvini è il libro più venduto : La lunga serie di polemiche che hanno investito il Salone del libro di Torino in questi giorni ha sortito l’effetto temuto: il libro "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio" è balzato in poche ore in cima alle classifiche di vendita di Amazon. Prima del Salone, il volume era più o meno al posto numero 4 mila. Ora spopola nelle categorie "Scienze politiche" e "Biografie".Continua a leggere

Salone del libro : smantellato lo stand di Altaforte. Polacchi : 'Faremo causa' : Lo stand di Altaforte al Salone del libro è stato è stato smantellato ma Francesco Polacchi, il fondatore, ha incontrato i giornalisti all'esterno e in una conferenza stampa improvvisata trasmessa in ...

L’editore di Altaforte si presenta al Salone del libro : “Un attacco a me e a Salvini - è censura” : «È stato un attacco a Matteo Salvini e a me, siamo stati censurati. Ci muoveremo legalmente contro il Salone del libro (e decideremo con gli avvocati se muoverci anche contro Regione e Comune) per questa decisione. Comunque sabato mattina presenteremo a Torino il libro di Altaforte sul ministro dell’Interno. Evento a cui abbiamo invitato tutti col...

Salone del Libro - l’editore di Altaforte si presenta al Salone : “Un attacco a me e a Salvini - è censura” : «È stato un attacco a Matteo Salvini e a me, siamo stati censurati. Ci muoveremo legalmente contro il Salone del Libro (e decideremo con gli avvocati se muoverci anche contro Regione e Comune) per questa decisione. Comunque sabato mattina presenteremo a Torino il Libro di Altaforte sul ministro dell’Interno. Evento a cui abbiamo invitato tutti col...

10 : 44 | Torino - Salone del Libro : smantellato lo stand Altaforte : 09.05.2019 - E' stato completamente smantellato al salone del Libro lo stand di Altaforte, la casa editrice vicina a CasaPound al centro delle polemiche. Vicino allo stand del ministero della Difesa è rimasta la sagoma dello stand.

Salone del libro : smantellato lo stand di Altaforte : Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice vicina a CasaPound ha incontrato i giornalisti all'esterno del Salone del libro e ha annunciato una conferenza stampa per sabato alle 12. 'Faremo ...

Salone Libro Torino : smantellato stand Altaforte - editore CasaPound : Lo stand dell'editore Altaforte, vicino a CasaPound, escluso dal Salone del libro di Torino ieri sera dopo la richiesta di Comune e Regione è stato smantellato ed è stato accatastato all'esterno del padiglione dove avrebbe dovuto essere da stamattina.Continua a leggere

Esclusivo : ecco cosa dirà l'editore di Altaforte al Salone del libro : «Se avete a cuore la Libertà, la Libertà d'espressione, vi aspetto». Francesco Polacchi, fondatore di Altaforte Edizioni, si prepara per la risposta al Salone del libro di Torino. L'organizzazione del ...

Apre il Salone del Libro delle polemiche LIVE | Editore di Altaforte : "Non cedo e mi presento" |Ma il suo stand è già stato smantellato : Gli occhi su Torino. "Alle 10 sarò al Salone del Libro per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico". Così su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. "Se avete a cuore la libertà d'espressione vi aspetto"

Salone del Libro - l’editore di Altaforte tira dritto : “Non mi piego al pensiero unico - io ci sarò” : «Alle 10 sarò al Salone del Libro di Torino per ribadire che la logica di Altaforte non si piega al pensiero unico». Lo annuncia su Facebook Francesco Polacchi, fondatore della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, esclusa dalla kermesse culturale. «Se avete a cuore la libertà d’espressione - aggiunge - vi aspetto. I libri non devono conosc...