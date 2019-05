Motocross | GP Lombardia 2019 | riparte la sfida tra Tony Cairoli e Gajser per il Mondiale

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Italia ed ancora Italia. Dopo l’appuntamento di Pietramurata, il Bel Paese è nuovamente teatro di una prova deldi. Al “Tazio Nuvolari” di Mantova i centauri più veloci del mondo sullo sterrato si confronteranno per conquistare punti importanti nella corsa iridata. Lo spettacolo non mancherà di certo. In MXGP Antonioè pronto a recitare il ruolo del primattore. Sul palcoscenico del “Migliaretto” il siciliano, in sella alla KTM, vuol porre il suo marchio e rafforzare la sua leadership in vetta alla classifica generale dopo quattro round. Il nove volte iridato, in vetta a quota 191 punti, ha 16 lunghezze di vantaggio sullo sloveno Timed è proprio grazie a questa coppia che lo show potrebbe essere rilevante.ha ottenuto, fino ad ora, cinque vittorie di manche e tre secondi posti, mettendo in mostra una continuità ...

