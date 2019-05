Maria Regina di Scozia da oggi in Blu-ray e digital download | ecco un contenuto extra

Replica Amici 18 del 13 aprile su Mediasetplay - esce Jefeo - Maria Regina su twitter : Ieri sera è stata trasmessa la terza puntata del Serale di Amici 18, a lasciare la gara è stato Jefeo , eliminato dal gioco dopo numerose polemiche e discussioni tra la Bertè e Zerbi. La puntata già andata in onda può essere seguita anche in Replica su Mediasetplay , ospiti della serata Ornella Vanoni e Il volo. La Vanoni si è esibita duettando con Tish, mentre i ragazzi de Il volo si sono esibiti con Giordana e Mameli. L'eliminato della terza ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Rebeka Koha è la regina dei -59 kg femminile - lontana Maria Grazia Alemanno : E’ iniziata quest’oggi la quarta giornata di gare a Batumi, in Georgia, dove sono in corso gli Europei di Sollevamento pesi, con la competizione riservata alla categoria -59 kg femminile che ha premiato la lettone Rebeka Koha, capace di dominare in lungo e in largo, partendo già dalla gara di strappo. Già dopo il primo tentativo, infatti, la classe ’98 si è assicurata l’oro, sollevando 97 kg, misura fallita dalla greca ...