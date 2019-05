Juventus | ancora Pistocchi | “Tifo il calcio non le squadrette senza idee”

Juventus - Pistocchi punge ancora : “Nonostante CR7 - è peggiorata” : Juventus – La stagione sta per finire e la “prima” Juve di CR7 ha portato a casa la Supercoppa italiana e l’ottavo Scudetto consecutivo. Nonostante i due trofei su 4 disponibili, c’è chi classifica la stagione bianconera come fallimentare vista la mancata vittoria in Champions League. Uno di questi è proprio il giornalista Maurizio Pistocchi, […] More

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Juventus - l’infermeria si riempie ancora : le ultime sui bianconeri in vista del derby : Domani c’è il derby della Mole. Allo Stadium, la Juventus campione d’Italia ospita un Torino lanciatissimo, in piena forma e con la voglia di conquistare un posto nell’Europa che conta. Vecchia Signora sempre incerottata per questo finale di stagione. Salgono infatti a otto gli indisponibili bianconeri: a Mandzukic, Perin, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Bentancur e Dybala si è aggiunto Rugani, non convocato per un ...

Juventus - De Ligt fa sperare i tifosi : “Non ho ancora scelto il mio futuro” : Juventus DE Ligt – Nella conferenza pre gara contro il Tottenham, De Ligt ha parlato del suo futuro e smorzato le voci di mercato riguardo un suo accordo con il Barcellona. I tifosi della Juventus adesso possono sognare, anche perché il difensore dell’Ajax sarebbe un serio obiettivo della dirigenza bianconera. “Costo meno di 75 milioni” […] L'articolo Juventus, De Ligt fa sperare i tifosi: “Non ho ancora ...

Juventus-Torino probabili formazioni : Cuadrado dal 1' - ancora out Dybala? : JUVENTUS TORINO probabili formazioni- Dopo il pareggio per 1-1 nel match di San Siro contro l’Inter, la Juventus si prepara al match contro il Torino, sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio venerdì ore 20:30. Bianconeri, già campioni d’Italia per l’8^ volta consecutiva, affronteranno un Torino motivato dalla scalata verso la […] More

Inter-Juventus : rivalità - ruoli - pubblico e mercato. Sì - è ancora il derby d'Italia : Diciamo due dei primi 10 marcatori al mondo? Diciamolo. 4. Il pubblico - San Siro sarà uno spettacolo: una città chiusa dentro uno stadio, coreografia da grande partita e rumore da serata speciale. ...

Inter - Nainggolan sfida ancora la Juventus : "Mi piace battere i più forti" : Radja Nainggolan e la Juventus , una sfida mai banale, e sarà così anche domani sera a San Siro: "È sempre stata una partita particolare perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. ...

Inter-Juventus - ultimi biglietti ancora disponibili : E’ iniziato il conto alla rovescia in vista di Inter-Juventus, in programma sabato sera alle 20.45 (la sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN), una gara che non è mai scontata e che è sempre in grado di regalare emozioni. Il match ha una rilevanza fondamentale soprattutto per i nerazzurri, in cerca di punti importanti […] L'articolo Inter-Juventus, ultimi biglietti ancora disponibili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Dalla Francia - alcuni media accostano ancora Mbappé alla Juventus : Dopo la cocente delusione per la sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax e la vittoria dell'ottavo scudetto di fila, la Juventus sposterà l'attenzione principalmente sulle vicende extra calcio giocato, ovvero il mercato. La dirigenza juventina dovrà necessariamente lavorare per rinforzare una rosa attesa al definitivo salto di qualità in Champions League. Tutto, però, passerà dall'ufficializzazione dell'allenatore per la ...

Juventus - ancora Pistocchi : “Juve? Ha fallito per un chiaro motivo” : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, intervistato ai microfoni di “Un Calcio alla Radio”, trasmissione in onda su “Radio CRC”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League, sottolineando alcuni aspetti fondamentali. Focus totale sul grande calcio espresso dall’Ajax. Leggi anche: Mercato Juventus, ora via alla rivoluzione: Chiesa e ...

Juventus - Pistocchi punge ancora : che frecciata contro Allegri! : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo pensiero sul match di ieri sera tra Juventus e Ajax, focalizzando le sue attenzioni anche sulle parole di Agnelli nel post gara. Pensiero scettico del noto giornalista sulle parole del presidente Agnelli nei confronti dell’allenatore bianconero. Un pensiero rimarcato […] More

Allegri ci ricasca - la sua “tremarella” frena ancora la Juventus : ha in mano una Ferrari ma manda in pista una 500 : Massimiliano Allegri imputato numero 1 di una disfatta totale in casa Juventus, uscire ai quarti di finale non era certo nei programmi bianconeri di inizio stagione La Juventus è uscita meritatamente dalla Champions League, venendo distrutta nel gioco sia all’andata che al ritorno dall’Ajax dei ragazzini terribili che hanno pensato a giocare al calcio e non a dietrologie legate al risultato. Il day after è quello delle analisi, ...

Champions League - probabili formazioni Juventus-Ajax : ancora assente Chiellini : C'è grandissima attesa per Juventus-Ajax, la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, che è in programma per martedì 16 aprile alle ore 21:00, all'Allianz Stadium di Torino. L'andata è terminata uno a uno, con l'Ajax che a tratti ha offerto davvero un bel calcio. I ragazzi terribili guidati dal sapiente tecnico Ten Hag hanno disputato un match a viso aperto, creando più occasioni rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri, ...

La Juventus Women vince ancora ed è a un passo dallo scudetto : La Juventus Women fa un altro passo verso il bis tricolore. Nella penultima giornata di campionato, le ragazze di Rita Guarino travolgono il Tavagnacco, 5-0, e si riprendono la vetta del campionato, ...