' Crederci sempre' e l' abbraccio sotto la Kop | ecco perché il Liverpool è unico

calciomercato

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Una foto destinata a restare nella storia di questa edizione di Champions League e probabilmente in quella del calcio moderno. L'collettivola Kop nel quale il mondotutto si è stretto subito dopo l'impresa contro il Barcellona è l'immagine più bella ed efficace per ricordarci quale sia in fondo l'essenza di questo gioco . Divertirsi, sentirsi ...

ignazioabate : CREDERCI SEMPRE #conilmilannelcuore ???? @acmilan - matteorenzi : Pazzesca la vittoria del Liverpool. Una settimana fa tutti a osannare Messi, oggi tutti a criticarlo. La verità è c… - Eurosport_IT : Crederci. Sempre. Vero Salah? ?? #LiverpoolBarcellona -