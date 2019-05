Scontro fra due auto sulla provinciale 589 in frazione Roata Rossi di Cuneo

Quegli schiaffi tra Martina e Gianmarco : lo Scontro al Grande Fratello : Dopo aver perso una prova affrontata dal gruppo per il budget settimanale , che i concorrenti del Grande Fratello hanno a disposizione per poter fare la spesa, la gieffina Martina Nasoni ha affibbiato ...

Live non è la d'Urso - Scontro tra Lemme e Francesca Barra : "Sei grassa" - e la giornalista lascia lo studio : scontro in diretta da Alberico Lemme e Francesca Barra da Barbara d'Urso a Live non è la d'Urso su Canale 5. "Guarda che cosce che hai, non potresti mai seguire i miei consigli perché perderesti tempo. Sei grassa, sei cicciona". La giornalista gli risponde che "si deve vergognare" poi decide di abba

Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Una puntata che sta regalando grandi sorprese: non appena ha messo piede nella Casa più spiata d'Italia, ha dovuto fare i conti con Francesca...

Caso Siri - dimissioni o sospensione? Cronistoria dello Scontro fra Lega e M5s : Dallo scoppio del Caso Siri, il sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione, fino a oggi le posizioni di Lega e M5s sono state sempre all'opposto. Matteo Salvini è contrario ...

Ballando con le stelle - Scontro fra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo : "Ha trovato un modo più efficace di chiedere voti" : Spenti per questa settimana i riflettori sulla pista di Ballando con le stelle, le liti fra giurati e ballerini continuano lontane dalle telecamere, a colpi di scatti e tweet. Protagoniste della querelle che ha tenuto banco sui social a cavallo tra sabato notte e domenica sono state la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'ex-parlamentare Nunzia De Girolamo, rispettivamente arbitro e concorrente della gara. A finire al centro della polemica ...

VIDEO Allegri litiga con Adani su Sky : “Non capisci niente di calcio - ora stai zitto”. “Dillo a tuo fratello…”. Scontro verbale furibondo : Clamoroso dopo-partita di Inter-Juventus. In collegamento con gli studi di Sky Sport, infatti, Max Allegri si scaglia contro Lele Adani in un vero e proprio battibecco al calor bianco. Dopo le critiche dell’ex giocatore di Inter e Fiorentina post-eliminazione contro l’Ajax, l’allenatore bianconero ha voluto togliersi qualche sassolino. Ben presto, tuttavia, il dibattito è diventato un vero e proprio “Duello ...

EssilorLuxottica - lo Scontro fra i soci si sposta in Tribunale : Si sposta in Tribunale lo scontro fra i due soci di EssilorLuxottica , Leonardo del Vecchio tramite il veicolo Delfin ed i soci della big francese, già divisi sulla governance a pochissimi mesi dalle ...

Incidente a Castelfranco - Scontro con l'auto degli amici. Chi è la vittima : Castelfranco Emilia, Modena,, 25 aprile 2019 - Dopo l'urto, avvenuto durante un sorpasso, le due auto si sono schiantate con carambole opposte. La Lancia Y guidata da Eros Amoruso , 19 anni appena, è ...

Tish non ne può più! Non vuole parlare di Giordana Angi. Ha intenzione solo di concentrarsi sul suo percorso nella scuola di Amici 2019. Giordana, però, questa volta le ha lanciato un guanto di...

Grande Fratello 2019 - Scontro tra Mila Suarez e Alex Belli : 'Ti volevi tagliare le vene perchè non ti avevano presa al GF' : Dopo averlo annunciato e soprattutto dopo le lamentele di Mila Suarez , nella casa del è entrato Alex Belli . La relazione tra i due si è conclusa tra le lacrime e le accuse di tradimento, ma Belli ha ...

Grande Fratello 16, Mila Suarez pensa che tra Ambra e Gennaro ci sia qualcosa? Non sono giorni facili per Mila Suarez al Grande Fratello! La concorrente ha avuto diversi scontri nella Casa, uno degli ultimi con Ambra Lombardo. Pare che Mila pensi che alla professoressa piaccia un po' Gennaro Lillio, o che comunque le sia […]

Secondo quanto riportato da Trendit, la lite tra i due sarebbe scoppiata per via di una frase che il farmacista ha detto ad Ambra.... Al Grande Fratello i momenti di tensione si succedono con una certa continuità. E, come riporta Trendit, l'ultimo in ordine di tempo riguarda il farmacista Alberico Lemme e Valentina Vignali. Lemme si è infatti rivolto ad Ambra, una delle inquiline, chiamandola "Professoressa del pi**llo" e la ragazza si è messa a ...

Grande Fratello, Kikò Nalli si scontra con Alberico Lemme: le parole che infastidiscono l'ex di Tina scoppia lo scontro al Grande Fratello tra Alberico Lemme e Kikò Nalli. I due concorrenti si trovano in disaccordo su diversi punti, ma in particolare su uno. Un discorso tenuto dal farmacista non è stato per nulla accettato dall'ex […]

Grande Fratello, duro scontro tra Michael Terlizzi ed Enrico Contarin Volano parole forti tra Michael Terlizzi ed Enrico Contarin al Grande Fratello. I due gieffini hanno litigato animatamente in queste ultime ore e ora in confessionale il figlio di Franco ha un duro sfogo. Nel corso della messa in onda del Day Time, è possibile […]