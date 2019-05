Sondaggio - Salvini e Di Maio | gradimento in calo | troppe liti

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Di Maio passa il tempo a insultare Salvini e... sparisce. Il Sondaggio parla chiaro : che brutta fine fanno i grillini : Dalla notizia dell'indagine su Armando Siri il M5s passa il tempo a picchiare durissimo contro Salvini. E gli elettori danno la loro risposta. Secondo il freschissimo sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega è sostanzialmente stabile in testa alle scelte di voto, con il 32,3 per cento delle pr

Bruno Vespa - il doppio Sondaggio che lancia Salvini nello spazio : Di Maio e M5s - cifre da piangere : I sondaggi diffusi da Bruno Vespa a Porta a porta lasciano poco spazio a false interpretazioni: la Lega di Matteo Salvini è tornata a crescere nei consensi, così come l'intero centrodestra. Secondo i dati illustrati da Nicola Piepoli, il Carroccio è ora al 31%, in risalita di mezzo punto percentuale

Sondaggio Pagnoncelli - il trionfo di Matteo Salvini tocca un nuovo record : Di Maio massacrato : Dalla guerra quotidiana tra Lega e M5s, c'è già un vincitore certificato dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera ed è Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha portato il suo partito a un nuovo picco, cioè al 36,9%, con un salto di quasi un punto percentuale nel giro degl

Salvini no limits. Sondaggio Ipsos - Lega sfiora il 37% - gli altri soffrono : Come può non traballare un Governo in cui c'è l'azionista di maggioranza, il Movimento 5 stelle, che secondo i sondaggi non verrebbe più votato da metà degli elettori che gli diedero fiducia un anno fa, e l'azionista di minoranza, la Lega, che cresce a dismisura, sfiorando il 37%? È questa l'estrema sintesi dei risultati dell'ultima rilevazione dell'Ipsos per il Corriere della Sera.La Lega ha il vento in poppa, ...

Sondaggio Ghisleri - Salvini risponde al fuoco grillino : botto da urlo in sette giorni : La strategia dei vertici del governo di alzare il volume dello scontro, evitando di entrare nel dettaglio dei provvedimenti più spinosi, vedi l'aumento delle tasse, sembra pagare e anche tanto. Augusto Minzolini sul Giornale ne racconta con un misto di stupore e rassegnazione, citando in primis i da

Sondaggio Youtrend per SkyTg24 - gli italiani stanno con Matteo Salvini : porti chiusi - una valanga di voti : Gli italiani stanno con Matteo Salvini sulla questione degli immigrati: il 56,7 per cento, infatti, pensa che sia giusto chiudere i porti italiani per impedire l'arrivo dei migranti, contro il 43,3 che è contrario. A sostenere la chiusura dei porti sono stati il 90,1 per cento degli elettori della L

Sondaggio Pagnoncelli a DiMartedì : immigrati dalla Libia - un brutto segnale per Matteo Salvini : La strategia di Matteo Salvini per la campagna elettorale delle Europee forse dovrà tenere conto del segnale arrivato dall'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Con la crisi libica sempre più grave, la minaccia di una nuova invasione di

Sondaggio Swg - Matteo Salvini e la Lega primo partito alle Europee : ma non può esultare - perché... : La Lega va bene ma in Europa i sovranisti non sfondano. Secondo gli ultimi sondaggi Swg al momento i partiti vicini a Matteo Salvini e Marine Le Pen (gruppo Enf) sono accreditati di 67 seggi (meno del 10% del futuro parlamento), scrive il Messaggero. Una trentina di questi dovrebbero arrivare dall'I

Sondaggio - supermedia YouTrend : primo scivolone per la Lega e Matteo Salvini - le cifre : Tempo di sondaggi proposti da Lorenzo Pregliasco, di YouTrend, presenta durante Omnibus di La7. Ecco la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 12 aprile. Si tratta della prima settimana di rilevazione in cui la Lega cala nelle rilevazioni delle intenzioni di voto. Nel dettaglio: oggi

Sondaggio di Masia per Agòrà - Luigi Di Maio e gli insulti alla Lega? Le cifre che inquietano Matteo Salvini : Giornata di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino su Rai 3. A proporli, come sempre, è Fabrizio Masia. Si parla del cambio di passo dei grillini, con Luigi Di Maio che ha iniziato ad attaccare ogni giorno il teorico alleato Matteo Salvini e la Lega. Una mossa, quella del capetto grillino, dovu

Sondaggio - la profezia del sociologo Arnaldo Ferrari Nasi su Salvini : "Perché ora crolla" : È il momento storico più critico per il governo, ma soprattutto per la Lega di Matteo Salvini secondo il sondaggista e sociologo Arnaldo Ferrari Nasi, che prevede una drastica frenata del Carroccio, invischiato con il M5s negli scontri sui temi economici. Su Italia oggi, Ferrai Nasi spiega: "Proprio