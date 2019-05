MotoGp Yamaha | Rossi | «Oggi abbiamo fatto fatica»

MotoGp - giornata terribile per Valentino Rossi : le parole del Dottore spaventano la Yamaha : Il pilota della Yamaha ha analizzato la prima giornata di prove libere, esprimendo le sensazioni avvertite in pista giornata da dimenticare per Valentino Rossi a Jerez, il pilota della Yamaha è rimasto lontanissimo dalla top ten sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. AFP/LaPresse Sono tanti i problemi che attanagliano la M1 del Dottore, apparso alquanto pessimista ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “sapevamo di ...

MotoGp - analisi prove libere GP Spagna 2019 : Ducati e Honda iniziano con il piede giusto - soffrono le Yamaha - soprattutto Rossi : Si è chiusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP, con una gradita sorpresa, una conferma scontata e una decisamente meno attesa. Il miglior tempo di questo venerdì lo ha fissato Danilo Petrucci su Ducati, ma Andrea Dovizioso e Marc Marquez (Honda) sono davvero ad un soffio. E la Yamaha? Giornata agrodolce per la scuderia di Iwata in terra andalusa. Ma, a questo punto, meglio andare con ordine. La gradita ...

MotoGp - Yamaha ingaggia Lorenzo Daretti 'Trastevere73' : è il primo pilota ufficiale eSport : Un campione del mondo come Trastevere73, quindi, entra a far parte del team del pluricampione del mondo Valentino Rossi. Lorenzo Daretti sarà protagonista anche di una nuova iniziativa su YouTube: ...

MotoGp – Vinales 3° - Rossi 18° nelle Fp1 di Jerez de la Frontera : l’analisi di Meregalli rassicura i fan Yamaha : Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera dei piloti Yamaha: ecco come sono andate le FP1 per Vinales e Rossi E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: una fantastica doppietta Honda nella prima mattinata di lavoro del primo round europeo della stagione di MotoGp, con Marquez davanti al suo compagno di squadra Jorge ...

MotoGp – Colpaccio della Yamaha : ingaggiato Lorenzo Daretti per il Mondiale di eSport : Monster Energy Yamaha MotoGp si unisce al due volte campione del mondo di eSport MotoGp Lorenzo Daretti Monster Energy Yamaha MotoGp è orgogliosa di essere la prima squadra ad annunciare il suo Factory Rider ufficiale per MotoGp eSport con la firma del due volte campione del mondo di eSport Lorenzo Daretti. Oltre a essere in prima linea sul campo, il team Monster Energy Yamaha MotoGp aspira anche a sfidare il massimo livello di ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGp - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

MotoGp – La Yamaha fa trepidare i fan : l’annuncio social del team di Iwata da Jerez de la Frontera [FOTO] : La Yamaha fa sognare i fan con un’importante indiscrezione: nella notte l’annuncio di una novità A Jerez de la Frontera è tutto pronto per il primo weekend di gara europeo: i piloti saranno protagonisti oggi dell’incontro con la stampa mentre domani sarà il momento di scendere in pista per le prime sessioni di prove libere. In attesa di vivere fortissime emozioni con bagarre, sorprese e colpi di scena, la Yamaha ha deciso ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con Valentino Rossi, capace di ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi pietra angolare della rinascita Yamaha. Serve l’ultimo step per la vittoria. E intanto Vinales annaspa… : Domani si scende in pista a Jerez de la Frontera per l’inizio ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP e banco di prova fondamentale in casa Yamaha per verificare i progressi tecnici dell’ultimo periodo. Dopo un avvio molto difficile ed enigmatico in quel di Losail, la scuderia di Iwata sembra infatti aver cambiato passo specialmente con un Valentino Rossi capace di ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Stiamo lavorando bene» : JEREZ - 'Jerez negli ultimi due anni è stata una pista difficile per la Yamaha, ma abbiamo fatto bene nelle ultime due gare, quindi sarà molto interessante vedere se possiamo essere forti lì'. Lo ha ...

MotoGp – Jarvis ed il caso Spoiler Ducati - il managing director Yamaha svela : “ecco perchè non abbiamo fatto ricorso” : Lin Jarvis ed il ricorso contro lo Spoiler Ducati: le parole del managing director Yamaha E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per il quarto Gp della stagione 2019 di MotoGp, il primo in Europa. I team sono pronti sul circuito spagnolo per lavorare sodo per un nuovo e appassionante weekend di gara, alla vigilia del quale si è parlato di diversi argomenti. Se i piloti hanno svelato le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : esame di maturità per la Yamaha. Jerez fu incubo nel 2018 - Valentino Rossi si aspetta risposte : Anche se siamo solamente al quarto appuntamento della stagione per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019, il Gran Premio di Spagna rappresenterà, almeno per quanto riguarda la Yamaha, un banco di prova importantissimo. Anzi, con molta probabilità sarà “Il” banco di prova per eccellenza. Dopo i primi tre Gran Premi tra Losail e continente americano, il Motomondiale sbarca in Europa e ci darà opinioni più chiare sui reali valori in ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la Yamaha ha effettuato un test al Mugello per migliorare l’elettronica : La Yamaha in questo Mondiale 2019 di MotoGP non vuole lasciare nulla di intentato. Sfruttando le due settimane complete di sosta dopo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, infatti, la scuderia di Iwata nei giorni scorsi ha organizzato un test speciale al Mugello con il suo collaudatore Jonas Folger, come ha svelato il sito Corsedimoto.com. Il pilota tedesco ha svolto una notevole mole di lavoro con un solo obiettivo: sviluppare gli ...