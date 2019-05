5 curiosità interessanti sul Met Gala 2019

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il Met, la mostra dedicata al mondo della moda, si terrà come ogni anno il primo lunedì di maggio. L'evento si terrà nel Metropolitan Museum of Art nella città di New York e sono attesi tantissime celebrità e personaggi importanti. Vediamo insieme lepiùdel Met

alcinx : RT @Orticola: A ogni edizione i nostri vivaisti ci stupiscono con curiosità interessanti e a volte uniche nel loro genere. Sono 6 le piante… - Orticola : A ogni edizione i nostri vivaisti ci stupiscono con curiosità interessanti e a volte uniche nel loro genere. Sono 6… - carlabettoni1 : RT @raimovie: Ora, a #MovieMag, il nostro @AlbertoFarina snocciola le più interessanti e cinefile curiosità su #StanlioEOllio, nella sua ru… -