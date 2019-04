Sparatoria Sinagoga,dura condanna

Agenzia_Ansa : Sparatoria davanti a una sinagoga a San Diego, un morto Almeno 3 feriti. La polizia ha arrestato un uomo… - repubblica : Sparatoria in una sinagoga di San Diego, almeno un morto e tre feriti [news aggiornata alle 01:10] - Corriere : Sparatoria fuori da una sinagoga a San Diego in California: diversi feriti -

Pence02.26 malvagio e vile attacco allaChabad di Poway mentre celebravano la Pasqua famiglie ebraiche. Nessuno dovrebbe avere paura in una casa di culto. L'antisemitismo non è solo sbagliato è il male". Lo ha dichiarato il vice presidente americano, Mike Pence, commentando laa Poway in cui è stata uccisa una donna e altre tre persone sono rimaste ferite.(Di domenica 28 aprile 2019)