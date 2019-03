Apple ha arruolato Spielberg | J J Abrams e Jennifer Aniston per la sua tv in streaming

agi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Apple ha presentato Apple TV+, la nuova piattaforma che dall'autunno permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai talenti del cinema e della TV. Il servizio di video in abbonamento di Apple avrà una programmazione inedita, realizzata in collaborazione con star come Oprah Winfrey, Steven, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu.I contenuti saranno distribuiti attraverso l'app Apple TV per iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV e dispositivi per loAbbonandosi ai canali Apple TV, tra cui HBO, SHOWTIME e Starz, gli utenti pagheranno solo i servizi che desiderano e potranno guardare tutto on demand, anche offline. Potranno anche guardare sport, news e canali satellitari, e acquistare o noleggiare film ...

