Amici | lutto per la ballerina Lorella Boccia | ‘Sono distrutta’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 25 marzo 2019) “Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta“. Inizia con queste parole il toccante post di addio chedi, dedica al padre scomparso. Una tragedia che l’ha colta di sorpresa e l’ha lasciata nel dolore più profondo., condividendo uno scatto che la ritrae sorridente accanto al papà, continua: “Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso di ricominciare sei scappato”.L’ultima richiesta dial padre defunto La, promossa conduttrice su Real Time, si sofferma anche sul dettaglio del corpo senza vita dell’uomo al quale lei tenta di scaldare la mano resa fredda dalla morte: “Sono qui in lacrime sdraiata accanto a te stringendo la tua mano così fredda e provo a riscaldarla, ti guardo e ti parlo. Credo ancora che tu stia riposando e aspetto ...

claudiog70a2013 : Amici, grave lutto per una ballerina professionista - WorldnewsCode : Amici di Maria De Filippi: Lutto nella scuola - AmiciFanpageTw : Amici di Maria De Filippi: Lutto nella scuola -