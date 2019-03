Inter | possibile sgarbo alla Juventus | nel mirino di Marotta ci sarebbe Douglas Costa

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Inter - Zapata sondato da Marotta : possibile colpo per giugno : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata sondato da Marotta: possibile colpo per giugno proviene da ...

Schiarita Inter-Icardi - giovedì possibile rientro in gruppo : Si avvia alla conclusione la telenovela Icardi-Inter, almeno per questa stagione. Oggi infatti termina il periodo di cure al ginocchio dell'attaccante argentino, che da domani quindi dovrebbe tornare ...

Inter - possibile rivoluzione a centrocampo : quattro grandi obiettivi - tra questi Kroos : L'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società sarà libera dai vincoli del fair play finanziario a luglio e potrà investire con maggiore libertà rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato apertamente come si punterà ad elementi di esperienza Internazionale e che siano abituati a vincere. Il reparto che subirà maggiori modifiche è quello di ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Ginnastica artistica - Road to Olympic Games : le italiane di Interesse e la possibile Nazionale - il gruppo di azzurre nel progetto : Manca poco più di un anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e siamo nel pieno del periodo di preparazione al grande evento, la corsa verso il Sol Levante è già partita e in palestra si sta lavorando per presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile deve ancora staccare il pass e dovrà centrare la missione ai Mondiali di ottobre ma va ricordato che la Federazione ha stilato il ...

Inter - l'ex Pagliuca : 'Juve - ce la puoi fare. Con Ronaldo tutto è possibile' : Gianluca Pagliuca , ex portiere dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport di Juventus-Atletico : 'I bianconeri hanno dimostrato negli anni di essere una grandissima squadra e quest'anno hanno aggiunto un altro calciatore super. Un giocatore unico che può essere ...

Inter - tentativi di dialogo tra Wanda a Marotta : oggi possibile un contatto per Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Anche quest'oggi il centravanti argentino si è allenato a parte e difficilmente sarà a disposizione per il match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera alle ore 21, allo stadio Meazza. A questo punto, però, diventa difficile anche pensare ad una possibile convocazione dell'ormai ex capitano per il derby di Milano, in programma domenica sera alle ...

Inter - cessione possibile per Dalbert : su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, però, si sta muovendo sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. E uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è il laterale brasiliano Dalbert Henrique. Anche in questa stagione il terzino non è riuscito a mostrare a pieno le proprie potenzialità e per questo i nerazzurri sembrano intenzionati a ...

Lo sciopero Internazionale delle donne è impossibile - proprio per questo è così necessario : Costruire una politica in grado di far emergere il lavoro femminile in tutti i suoi aspetti " produttivi e riproduttivi " significa poter affrontare l'impossibilità dello sciopero delle donne ...

Daniele Nardi - il Pakistan Interrompe le ricerche : «Abbiamo fatto tutto il possibile» : «I soccorritori, l'esercito pachistano e le famiglie e amici degli scalatori hanno fatto tutto il possibile, ma senza risultati». Il segretario del Club Alpino pachistano, Karrar...

Inter - missione impossibile per Nainggolan nel derby : Una missione impossibile, o quasi . Sarà molto difficile vedere Radja Nainggolan in campo in Milan-Inter del prossimo 17 marzo. Come scrive il Corriere dello Sport , l'infortunio al polpaccio subito in allenamento dovrebbe tenere il belga fuori fino alla sosta.