Elettra Lamborghini fa scandalo | si intravede il piercing nelle zone intime

(Di venerdì 22 marzo 2019)è uno di quei personaggi di cui, spesso o volentieri, si tende a parlare al di fuori del contesto musicale a cui lei, invece, vorrebbe essere associata prevalentemente (o forse no?). Di recente, la sensuale cantante è stata protagonista di un'esibizione che ha svelato un dettaglio hot di cui in pochi erano a conoscenza: unpartiscalda l'atmosfera in attesa di The Voice of Italy Nei giorni scorsi, Simona Ventura ha reso noto chesarà nella giuria di The Voice of Italy 2019. Il talent show musicale in onda su Rai Due è ormai pronto per tornare sugli schermi dei telespettatori italiani. Intanto, la prosperosa ereditiera continua ad essere al centro dell'attenzione e la nuova avventura in tv contribuirà a rendere ancora più celebre il suo personaggio.Recentemente, in concomitanza con l'ultima data del ...

trash_italiano : ELETTRA LAMBORGHINI CHE VA AL SUPERMERCATO E SI METTE A BALLARE CON UNA SIGNORA. Come si fa a non amarla?… - trash_italiano : UFFICIALE: Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Morgan e Gigi D'Alessio saranno i quattro coach di #TVOI. Conduce @Simo_Ventura. - lugiconcarta : The Voice of Italy 2019: Morgan certezza, Gigi D’Alessio geniale, Elettra lamborghini buona per macello social -