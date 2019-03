Millie Bobby Brown esce con Romeo Beckham

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019) 15enne lanciatissima dal fenomeno televisivo Stranger Things,starebbe uscendo con, 16enne figlio di Victoria e David. Dopo quasi due anni di 'amicizia', le cose trasi sarebbero fatte più serie, come riportato da una fonte al britannico The Sun.si stanno frequentando. Siamo alle battute iniziali ma sono una coppia dolcissima. Victoria ha dato la sua approvazione, essendo una grande fan di».L'estate scorsa laè tornata single, dopo aver lasciato Jacob Sartorius, rimasto al suo fianco per sette mesi. D'altronde l'agenda lavorativa diè fittissima, con la nuova stagione di Stranger Things ormai prossima, Godzilla II - King of the Monsters già girato, Godzilla vs. Kong in produzione e The Thing About Jellyfish annunciato.con...

