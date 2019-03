Spal-Roma diretta live | inizia il secondo tempo

Risultati Serie A - 28^ giornata - diretta live : al via la ripresa di Spal-Roma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Ancora due gli anticipi del sabato, Roma in trasferta a Ferrara, in serata Torino-Bologna. Juve domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Genoa; ...

Spal-Roma diretta live - padroni di casa in vantaggio con Fares! : Spal-Roma diretta live – Dopo la gara tra Sassuolo e Sampdoria che ha regalato gol ed emozioni continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A. In campo Spal e Roma che si affrontano in una partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza e non può permettersi passi falsi, stesso discorso per i giallorossi, il tecnico Ranieri si è ...

Spal Roma - Kolarov non recupera : A Ferrara senza Kolarov. La Roma, impegnata sul campo della Spal, dovrà fare a meno del terzino serbo ancora non al meglio. Kolarov aveva saltato anche la gara con l'Empoli poiché squalificato assieme ...

Spal-Roma - formazioni ufficiali e ultime Serie A : c’è Schick : SPAL ROMA, formazioni – Dopo la rassicurante, più che convincente, vittoria contro l’Empoli, per la Roma è tempo di un’altra partita contro una squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 rifilato ai toscani è rappresentato il nuovo esordio sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, tornato nella Capitale dopo le esperienze estere e soprattutto […] L'articolo SPAL-Roma, formazioni ufficiali e ultime ...

Spal-Roma diretta live - le formazioni ufficiali : Spal-Roma diretta live – Dopo la gara tra Sassuolo e Sampdoria che ha regalato gol ed emozioni continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Spal e Roma che si affrontano in una partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza e non può permettersi passi falsi, stesso discorso per i giallorossi, il tecnico Ranieri si ...

Appuntamento con Spal-Roma : ecco dove vedere il match in Tv : Nella giornata in cui è in programma il derby tra Milan e Inter, entrambe in piena lotta Champions e separate da un solo un punto in classifica, la Roma ha l’opportunità di restare attaccata al “treno” delle squadre che puntano a una qualificazione così importante. I giallorossi sono impegnati in trasferta contro la Spal, che […] L'articolo Appuntamento con Spal-Roma: ecco dove vedere il match in Tv è stato realizzato da ...