Cartelle esattoriali ritrovate in strada | giallo risolto nel Napoletano

Saldo e stralcio - Cartelle esattoriali annullate : come verificare online : Saldo e stralcio , cartelle esattoriali annullate : come verificare online Verifica online stralcio cartelle Il Saldo e stralcio è una delle novità fiscali più importanti del 2019, sebbene abbia già avuto luogo alla fine del 2018. La misura è contenuta nel decreto fiscale (Legge 119/2018) all’articolo 4. E prevede l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000 euro notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 ...

Cartelle esattoriali : saldo e stralcio - da oggi via alle domande on line : Sicuramente il saldo e stralcio è uno dei provvedimenti di carattere fiscale più importanti tra quelli che il Governo ha varato tra manovra di Bilancio e decreto fiscale. Infatti stando ai numeri, sarebbero già 22mila le richieste di adesione a questa sanatoria da parte dei contribuenti che hanno utilizzato la presentazione diretta presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate o tramite la Posta Elettronica Certificata (Pec). Da ...

Parte la rottamazione ter delle Cartelle esattoriali - come funziona : Roma, 13 feb., askanews, - Da oggi la definizione agevolata delle cartelle diventa per tutti, anche per chi non è in regola con i pagamenti della 'rottamazione bis'. È stata pubblicata ieri in ...